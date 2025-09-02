Julio: Palmeiras chega no Flamengo e entra no jogo das grandes contratações

O Palmeiras atingiu um novo patamar ao investir pesado em reforços e rivalizar com o Flamengo no mercado, afirmou Julio Gomes no De Primeira, programa do Canal UOL.

Para ele, as duas janelas de 2025 marcam a entrada definitiva do Verdão na disputa por grandes nomes do mercado da bola internacional, como Vitor Roque e Andreas Pereira.

Hoje o Brasil vive um cenário em que dois clubes estão anos-luz na frente dos outros. Comparando os dois, o que foi muito interessante nesse ano foi ver o Palmeiras entrar nessa.

O Flamengo contratava, mandava o técnico embora e dava errado. Nesse ano, o Palmeiras meio que entrou no jogo. Com esse dinheiro do Estêvão, o dinheiro do Endrick, o dinheiro de Mundial de Clubes, com a boa gestão, o Palmeiras entrou no jogo. Julio Gomes

Julio ressaltou que a rivalidade se ampliou também para o campo dos investimentos, com o Palmeiras fortalecendo o elenco para equiparar a força do Flamengo.

"Hoje a gente vê o Palmeiras rivalizando com o Flamengo também nessas contratações. Tenho certeza que o Flamengo também poderia ter disputado ou contratado alguns desses jogadores que o Palmeiras contratou."

"Como eu acho que o elenco do Palmeiras era mais defasado em relação ao do Flamengo, eu acho que essas contratações do Palmeiras jogam o Palmeiras pra esse patamar do Flamengo, de elenco, de força, etc. Enquanto o Flamengo tá melhorando o que já era bom", disse o colunista do UOL.

PVC: 'Flamengo reforça, e Palmeiras remonta o elenco nesta janela'

Flamengo e Palmeiras adotaram estratégias diferentes para montar seus elencos em 2025, avaliou PVC no De Primeira.

Enquanto o Flamengo focou em reforçar um grupo já forte, o Palmeiras promoveu uma renovação mais profunda.

O Flamengo nessa janela tem Jorginho, que era seleção da Itália, tem Saúl, seleção da Espanha, tem Emerson Royal, seleção brasileira, tem Carrascal e tem Samuel Lino. Essa janela do Palmeiras, tem Andréas, Carlos Miguel, Jefté, etc. PVC

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.