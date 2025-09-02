Palmeiras é multado pela Conmebol em 15 mil dólares; entenda motivo

O Palmeiras foi multado recentemente pela Conmebol devido a um descumprimento do protocolo de início da partida no duelo de ida das oitavas de final, contra o Universitario-PER. Na ocasião, o Verdão saiu vitorioso por 4 a 0 em território peruano.

A decisão da Conmebol foi divulgada no último dia 28 de agosto e assinada pelo juíz único Jorge Moreno, membro da Comissão Disciplinar da entidade.

O Palmeiras foi condenado a pagar US$ 15 mil dólares (R$ 81,7 mil na cotação atual) por ter infringido os artigos 5.1.5 e 5.1.5.1 do Manual de Clubes da Conmebol Libertadores 2025, em concordância com o artigo 27 do Código Disciplinar da Conmebol, que trata dos casos reincidentes. Confira, abaixo, o que dizem os dois primeiros artigos:

"5.1.5 Protocolo de início

A CONMEBOL é a única instituição que controlará o protocolo de entrada das equipes no campo de jogo. As equipes e seus jogadores são obrigados a respeitar e a cumprir estritamente as indicações advertidas a esse respeito, as quais serão repassadas na Reunião de Coordenação da Partida.

O descumprimento dessa disposição acarretará a imposição das seguintes sanções ao clube responsável, pela Comissão Disciplinar da CONMEBOL:

Na Fase Preliminar e na Fase de Grupos: uma multa de pelo menos USD 8.000. Em caso de uma segunda infração e infrações subsequentes, será imposta uma multa de USD 12.000.

Na fase de Playoff das Oitavas de Final, Oitavas de Final, Quartas de Final e Semifinal: uma multa de pelo menos USD 12.000. Em caso de uma segunda infração e infrações subsequentes, será imposta uma multa de USD 15.000.

Na Final: uma multa de pelo menos USD 20.000", diz o artigo 5.1.5.

Veja, agora, o que diz o principal trecho do artigo 5.1.5.1 do Manual de Clubes da Conmebol Libertadores 2025:

"5.1.5.1 Protocolo Oficial do Início da Partida

É obrigatório que as equipes cumpram os horários estabelecidos na contagem regressiva oficial para cada uma das atividades. Uma véz iniciado o protocolo, está proibida a realização de qualquer exercício tático e/ou aquecimento com/sem bola dentro do campo de jogo.

As seguintes atividades são obrigatórias e devem ser cumpridas na estrita ordem de precedência:

Entrada das equipes em campo com o hino da CONMEBOL Libertadores. Formação das equipes diante da Tribuna de Honra. Hino Nacional (somente quando é obrigatório por lei nacional). Saudação das Equipes. Foto oficial das Equipes (Onze titular, sem outros integrantes da equipe ou equipe técnica): Apresentação dos árbitros. Sorteio".

Conforme consta na decisão da Conmebol, o valor da multa aplicada ao Palmeiras será descontado automaticamente da quantia que o clube tem a receber da entidade por direitos de imagem e patrocinadores.

Não cabe recurso à decisão proferida pela Comissão Disciplinar da Conmebol.

Situação do Palmeiras na Libertadores

Na Libertadores, o Palmeiras avançou às quartas de final depois de passar pelo Universitario-PER. Na ida, o Verdão aplicou uma goleada por 4 a 0, em Lima, no Peru, e depois, no Allianz Parque, segurou um empate sem gols para confirmar a vaga.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

(jogo de ida das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)