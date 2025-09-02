Palmeiras é multado pela Conmebol em 15 mil dólares; entenda motivo
O Palmeiras foi multado recentemente pela Conmebol devido a um descumprimento do protocolo de início da partida no duelo de ida das oitavas de final, contra o Universitario-PER. Na ocasião, o Verdão saiu vitorioso por 4 a 0 em território peruano.
A decisão da Conmebol foi divulgada no último dia 28 de agosto e assinada pelo juíz único Jorge Moreno, membro da Comissão Disciplinar da entidade.
O Palmeiras foi condenado a pagar US$ 15 mil dólares (R$ 81,7 mil na cotação atual) por ter infringido os artigos 5.1.5 e 5.1.5.1 do Manual de Clubes da Conmebol Libertadores 2025, em concordância com o artigo 27 do Código Disciplinar da Conmebol, que trata dos casos reincidentes. Confira, abaixo, o que dizem os dois primeiros artigos:
"5.1.5 Protocolo de início
A CONMEBOL é a única instituição que controlará o protocolo de entrada das equipes no campo de jogo. As equipes e seus jogadores são obrigados a respeitar e a cumprir estritamente as indicações advertidas a esse respeito, as quais serão repassadas na Reunião de Coordenação da Partida.
O descumprimento dessa disposição acarretará a imposição das seguintes sanções ao clube responsável, pela Comissão Disciplinar da CONMEBOL:
Na Fase Preliminar e na Fase de Grupos: uma multa de pelo menos USD 8.000. Em caso de uma segunda infração e infrações subsequentes, será imposta uma multa de USD 12.000.
Na fase de Playoff das Oitavas de Final, Oitavas de Final, Quartas de Final e Semifinal: uma multa de pelo menos USD 12.000. Em caso de uma segunda infração e infrações subsequentes, será imposta uma multa de USD 15.000.
Na Final: uma multa de pelo menos USD 20.000", diz o artigo 5.1.5.
Veja, agora, o que diz o principal trecho do artigo 5.1.5.1 do Manual de Clubes da Conmebol Libertadores 2025:
"5.1.5.1 Protocolo Oficial do Início da Partida
É obrigatório que as equipes cumpram os horários estabelecidos na contagem regressiva oficial para cada uma das atividades. Uma véz iniciado o protocolo, está proibida a realização de qualquer exercício tático e/ou aquecimento com/sem bola dentro do campo de jogo.
As seguintes atividades são obrigatórias e devem ser cumpridas na estrita ordem de precedência:
- Entrada das equipes em campo com o hino da CONMEBOL Libertadores.
- Formação das equipes diante da Tribuna de Honra.
- Hino Nacional (somente quando é obrigatório por lei nacional).
- Saudação das Equipes.
- Foto oficial das Equipes (Onze titular, sem outros integrantes da equipe ou equipe técnica):
- Apresentação dos árbitros.
- Sorteio".
Conforme consta na decisão da Conmebol, o valor da multa aplicada ao Palmeiras será descontado automaticamente da quantia que o clube tem a receber da entidade por direitos de imagem e patrocinadores.
Não cabe recurso à decisão proferida pela Comissão Disciplinar da Conmebol.
Situação do Palmeiras na Libertadores
Na Libertadores, o Palmeiras avançou às quartas de final depois de passar pelo Universitario-PER. Na ida, o Verdão aplicou uma goleada por 4 a 0, em Lima, no Peru, e depois, no Allianz Parque, segurou um empate sem gols para confirmar a vaga.
Próximos jogos do Palmeiras
- Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)
- Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)