Palmeiras detalha venda de ingressos para jogo contra o River Plate na Argentina; confira preço
O Palmeiras divulgou, nesta terça-feira, detalhes sobre a venda de ingressos para o setor visitante da partida de ida contra o River Plate, válida pelas quartas de final da Copa Libertadores. A bola rola no próximo dia 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Nuñez.
A comercialização dos ingressos terá início a partir das 12h desta quinta-feira (04) e será feita de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor alviverde.
Os torcedores que desejarem assistir à partida no Monumental de Nuñez terão que comprar suas entradas exclusivamente por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Não haverá venda física de bilhetes no Allianz Parque.
O preço do ingresso para o setor visitante foi definido pelo River Plate e é único: R$ 280,00. O clube informou que não haverá desconto para os sócios Avanti e nem benefício de meia-entrada. O pagamento pode ser feito pelo PIX ou por cartão de crédito/débito.
A partir das 12h desta quinta-feira, a venda se inicia para os sócios que possuem cinco estrelas. Já a partir das 15h, começa a comercialização para aqueles que têm quatro estrelas. Os sócios que detêm três estrelas poderão comprar a partir das 18h, enquanto os detentores de duas estrelas podem adquirir as entradas a partir das 10h da sexta-feira (05).
Ainda na sexta-feira, os torcedores que tiverem uma estrela estão liberados para comprarem suas entradas a partir das 13h. Depois, às 16h, todos os sócios, independente de pontuação, poderão adquirir seus ingressos.
Por fim, a venda geral de ingressos, mediante disponibilidade, será iniciada às 10h do sábado (06).
No comunicado, o Palmeiras ainda informou que a diretoria está ciente da alta demanda de ingressos para a partida e "não mediu esforços" para garantir a maior carga possível aos torcedores, mas afirmou que a quantidade de sócios bem classificados no rating do Avanti é superior ao número de bilhetes disponíveis para este jogo.
Retirada de ingressos
Após a compra online, o sócio-torcedor deverá retirar o bilhete físico, mediante apresentação do comprovante impresso gerado no momento da compra e recebido por e-mail, nas bilheterias do Portão B do Allianz Parque. A retirada acontecerá entre os dias 10 e 12 de setembro, das 10h às 18h. Não serão aceitos prints ou fotos do comprovante.
Veja o cronograma de vendas abaixo:
1ª Pré-venda
Início: 04/09/2025 (quinta-feira) - 12h*
- Sócios 5 estrelas (10 a 9 pontos)
- Sócios do Plano Diamante
- Associados do clube de qualquer plano Avanti
- Sócios do Interior que estão nos planos Diamante, Platina, Ouro, Prata Superior ou Prata
2ª Pré-venda
Início: 04/09/2025 (quinta-feira) - 15h*
- Sócios 4 estrelas (8 a 7 pontos)
- Sócios do Plano Platina
- Sócios do Plano Especial - Sócio do Interior
3ª Pré-venda
Início: 04/09/2025 (quinta-feira) - 18h*
- Sócios 3 estrelas (6 a 5 pontos)
- Sócios do Plano Ouro
4ª Pré-venda
Início: 05/09/2025 (sexta-feira) - 10h*
- Sócios 2 estrelas (4 a 3 pontos)
- Sócios do Plano Prata Superior
5ª Pré-venda
Início: 05/09/2025 (sexta-feira) - 13h*
- Sócios 1 estrela (2 a 1 ponto (s))
- Sócios do Plano Prata
6ª Pré-venda
Início: 05/09/2025 (sexta-feira) - 16h*
- Todos os sócios
Venda geral (caso haja ingressos disponíveis)
Início: 06/09/2025 (sábado) - 10h*
*Horário de Brasília