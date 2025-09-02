Palmeiras detalha venda de ingressos para jogo contra o River Plate na Argentina; confira preço

O Palmeiras divulgou, nesta terça-feira, detalhes sobre a venda de ingressos para o setor visitante da partida de ida contra o River Plate, válida pelas quartas de final da Copa Libertadores. A bola rola no próximo dia 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Nuñez.

A comercialização dos ingressos terá início a partir das 12h desta quinta-feira (04) e será feita de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor alviverde.

Os torcedores que desejarem assistir à partida no Monumental de Nuñez terão que comprar suas entradas exclusivamente por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Não haverá venda física de bilhetes no Allianz Parque.

O preço do ingresso para o setor visitante foi definido pelo River Plate e é único: R$ 280,00. O clube informou que não haverá desconto para os sócios Avanti e nem benefício de meia-entrada. O pagamento pode ser feito pelo PIX ou por cartão de crédito/débito.

A partir das 12h desta quinta-feira, a venda se inicia para os sócios que possuem cinco estrelas. Já a partir das 15h, começa a comercialização para aqueles que têm quatro estrelas. Os sócios que detêm três estrelas poderão comprar a partir das 18h, enquanto os detentores de duas estrelas podem adquirir as entradas a partir das 10h da sexta-feira (05).

Ainda na sexta-feira, os torcedores que tiverem uma estrela estão liberados para comprarem suas entradas a partir das 13h. Depois, às 16h, todos os sócios, independente de pontuação, poderão adquirir seus ingressos.

Por fim, a venda geral de ingressos, mediante disponibilidade, será iniciada às 10h do sábado (06).

No comunicado, o Palmeiras ainda informou que a diretoria está ciente da alta demanda de ingressos para a partida e "não mediu esforços" para garantir a maior carga possível aos torcedores, mas afirmou que a quantidade de sócios bem classificados no rating do Avanti é superior ao número de bilhetes disponíveis para este jogo.

Retirada de ingressos

Após a compra online, o sócio-torcedor deverá retirar o bilhete físico, mediante apresentação do comprovante impresso gerado no momento da compra e recebido por e-mail, nas bilheterias do Portão B do Allianz Parque. A retirada acontecerá entre os dias 10 e 12 de setembro, das 10h às 18h. Não serão aceitos prints ou fotos do comprovante.

Veja o cronograma de vendas abaixo:

1ª Pré-venda



Início: 04/09/2025 (quinta-feira) - 12h*



- Sócios 5 estrelas (10 a 9 pontos)



- Sócios do Plano Diamante



- Associados do clube de qualquer plano Avanti



- Sócios do Interior que estão nos planos Diamante, Platina, Ouro, Prata Superior ou Prata

2ª Pré-venda



Início: 04/09/2025 (quinta-feira) - 15h*



- Sócios 4 estrelas (8 a 7 pontos)



- Sócios do Plano Platina



- Sócios do Plano Especial - Sócio do Interior

3ª Pré-venda



Início: 04/09/2025 (quinta-feira) - 18h*



- Sócios 3 estrelas (6 a 5 pontos)



- Sócios do Plano Ouro

4ª Pré-venda



Início: 05/09/2025 (sexta-feira) - 10h*



- Sócios 2 estrelas (4 a 3 pontos)



- Sócios do Plano Prata Superior

5ª Pré-venda



Início: 05/09/2025 (sexta-feira) - 13h*



- Sócios 1 estrela (2 a 1 ponto (s))



- Sócios do Plano Prata

6ª Pré-venda



Início: 05/09/2025 (sexta-feira) - 16h*



- Todos os sócios

Venda geral (caso haja ingressos disponíveis)



Início: 06/09/2025 (sábado) - 10h*

*Horário de Brasília