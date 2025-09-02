Palmeiras bate R$ 1,1bi de faturamento em 2025 e registra superávit de R$ 238 milhões em julho

O Palmeiras teve um 'boom' em suas finanças. O clube divulgou, na noite da última segunda-feira, o balancete financeiro referente ao mês de julho. O Verdão bateu a marca de R$ 1,1 bilhão de faturamento em 2025 e registrou um superávit de R$ 238 milhões no sétimo mês do ano.

O orçamento feito pelo Palmeiras para 2025 previa que, em julho deste ano, o clube teria um superávit de R$ 67 milhões. O valor final, por sua vez, foi quase quatro vezes maior e terminou, exatamente, em R$ 238,069 milhões.

Já o total orçado para 2025, até julho, era previsto em R$ 649,3 milhões. O clube bateu esta marca ainda em junho e faturou, até o momento, R$ 1,121 bilhão.

Os valores registrados pelo Palmeiras no balancete de julho foram muito impulsionados pelas vendas de dois atletas importantes do elenco: o atacante Estêvão e o volante Richard Ríos. O primeiro já havia sido negociado anteriormente, mas só pôde reforçar o Chelsea em julho deste ano, após completar 18 anos.

Estêvão foi vendido ao Chelsea pela bagatela de 45 milhões de euros, mas a operação total pode chegar a 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões na cotação da época) se o atacante atingir metas previstas em contrato. Já Richard Ríos foi negociado com o Benfica após o Mundial de Clubes por 30 milhões de euros (cerca de R$ 194,6 milhões).

Os principais valores angariados pelo Palmeiras em julho foram justamente com a negociação de atletas (R$ 288,066 milhões). Logo atrás, aparecem as receitas operacionais líquidas de publicidade e patrocínio (R$ 17,2 milhões) e de direitos de transmissão (12,2 milhões).

Em 2025, as principais receitas do Palmeiras também vieram das vendas de jogadores. O clube faturou, até o momento, R$ 549,1 milhões, sendo que a previsão até o mês de julho era de R$ 257,8 milhões.

Outros valores consideráveis de receitas anuais são: Premiações, em que o Verdão arrecadou R$ 166,1 milhões até o momento; Publicidade e Patrocínio, pelo qual o Alviverde somou R$ 113,6 milhões; e Direitos de Transmissão, pelos quais o clube recebeu R$ 105,1 milhões.

Confira as principais receitas líquidas do Palmeiras em julho:

Negociações de atletas: R$ 288,066 milhões;

R$ 288,066 milhões; Publicidade e Patrocínio: R$ 17,16 milhões;

R$ 17,16 milhões; Direitos de Transmissão : 12,24 milhões;

: 12,24 milhões; Sócio Torcedor Avanti: R$ 6,2 milhões;

R$ 6,2 milhões; Arrecadação de jogos: R$ 6,19 milhões;

R$ 6,19 milhões; Licenciamento da marca e franquias: R$ 2,84 milhões;

R$ 2,84 milhões; Timemania e outros: R$ 224 mil;

R$ 224 mil; Premiações: R$ 121 mil;

R$ 121 mil; Rendas diversas: R$ 100 mil.

Palmeiras na temporada

53 jogos

?32 vitórias, 13 empates e 8 derrotas

?84 gols marcados e 38 sofridos

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

(jogo de ida das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)