Topo

Esporte

O que falta para São Paulo anunciar Marcos Leonardo no último dia da janela

Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

02/09/2025 05h30

O São Paulo corre contra o tempo para fechar a contratação de Marcos Leonardo hoje, último dia da janela de transferências no Brasil.

O que aconteceu

O São Paulo ainda aguarda a liberação oficial do Al-Hilal por empréstimo. O clube acenou positivamente, deu o aval verbal, mas não enviou a documentação de liberação.

Os árabes tentaram voltar atrás na liberação do jogador, mas Marcos Leonardo bateu o pé pelo empréstimo. O Al-Hilal liberou o jogador para buscar propostas já que não seria inscrito no torneio nacional, mas quando ele chegou com a oferta do São Paulo o clube tentou segurar.

Relacionadas

Al-Hilal tenta desistir, mas Marcos Leonardo bate pé e SPFC monta operação

Fornecedora lança versão manga longa da terceira camisa do São Paulo

São Paulo anuncia Maílton como novo reforço para a temporada

O UOL apurou que a questão financeira não será problema. A operação por quatro meses de empréstimo custaria 2 milhões de dólares (R$ 10,8 milhões), mas o Tricolor afirma que tem essa parte resolvida com o próprio atleta.

A princípio, os árabes sinalizaram que pagariam a maior parte dos salários do jogador, mas quando a proposta chegou voltaram atrás da intenção. Mesmo assim, se o Al-Hilal não arcar com o montante que havia sinalizado, Marcos Leonardo topa se adequar à realidade financeira são-paulina.

O centroavante é, de longe, quem mais tem trabalhado pela negociação. Se não fosse sua vontade de atuar no Tricolor por empréstimo, o São Paulo teria desistido assim que soube dos valores envolvidos. O jogador segue forçando a barra com o Al-Hilal para ser emprestado.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Reforço do São Paulo, Mailton é líder em aproveitamento de gols de falta na Série B

Corinthians inicia negociações para renovar com lateral em fim de contrato

Chama! Bordão de Alex Poatan vira nome de novo álbum de banda de rock

Viagens e clássico paulista pelo Brasileiro: veja agenda do Santos no mês de setembro

Em boa fase, Vitor Roque é o líder em participações em gols pelo Palmeiras no segundo semestre

Basquete: ela se formou psicóloga nos EUA, voltou e virou revelação da LBF

Ancelotti começa preparação para a Copa com testes de novatos como em 2002

Jovem inspira grafite de Kobra antes de NFL em SP: 'Segurei a emoção'

Treino da seleção tem mistura de idiomas e Casemiro como líder na tradução

O que falta para São Paulo anunciar Marcos Leonardo no último dia da janela

Brasil dá adeus como rei do WSL Finals, mas formato não vai deixar saudades