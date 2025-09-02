Quem contratou melhor: Flamengo ou Palmeiras? Colunistas opinam

Quem contratou melhor na janela de transferências que se encerra nesta terça-feira: Palmeiras ou Flamengo? Os comentaristas Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debateram a questão no UOL News Esporte.

O Palmeiras investiu mais de R$ 700 milhões em reforços nesta janela, enquanto o Flamengo buscou nomes pontuais como Jorginho, Saúl e Samuel Lino, que elevaram o patamar do time.

O Flamengo precisava de menos e contratou muito bem para completar o que ele não tinha. Então, por muito pouco, eu acho que o Flamengo contratou melhor que o Palmeiras, mas por muito pouco. O Palmeiras tem um elenco super completo, talvez até mais completo que o Flamengo, então eu acho que o nível do time do Flamengo, em relação ao começo do ano sobretudo, subiu mais do que o do Palmeiras.

Arnaldo Ribeiro

Acho que pelo impacto gerado e por como eles chegaram e se acertaram tão bem, Jorginho e Saúl, pra mim, o Flamengo fez a melhor janela. Muito com base nesses dois jogadores e no Samuel Lino em seguida -- Jorginho e Saúl controlam o meio de campo do Flamengo de uma maneira impressionante.

Danilo Lavieri

Além do já citado trio, o Flamengo também contratou o lateral direito Emerson Royal. Já o Palmeiras trouxe Andreas Pereira, Carlos Miguel, Ramón Sosa, Jefté e Khellven.

Além da dupla, outros clubes abriram os cofres no mercado: o Botafogo contratou nove jogadores, e o Santos, sete. Confira lista no UOL News Esporte.

