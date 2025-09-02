NFL intensifica apelo no exterior com recorde de sete jogos internacionais nesta temporada

Por Rory Carroll

(Reuters) - A NFL vê os jogos internacionais como um catalisador fundamental em seu esforço para se tornar uma "verdadeira propriedade esportiva global" e realizará um recorde de sete partidas internacionais nesta temporada em meio à crescente demanda dos fãs no exterior, disse um importante executivo da liga.

Há muito tempo, a NFL tem feito da expansão de sua base de fãs no exterior o ponto central de sua estratégia de negócios e disse que anos de trabalho de base estão valendo a pena, conforme se prepara para realizar jogos em cinco países diferentes.

"Isso é construído sobre a fundação de anos anteriores, e realmente parece que o impulso está lá, com base em como os proprietários e nossos parceiros estão pensando sobre isso", disse o vice-presidente executivo da NFL, Peter O'Reilly, em uma ligação com os repórteres.

"Não poderíamos estar mais animados."

A NFL iniciará sua programação internacional com um retorno à Arena Corinthians, em São Paulo, pelo segundo ano consecutivo, com Patrick Mahomes, Travis Kelce e os Chiefs enfrentando os Chargers na abertura da temporada, em 5 de setembro.

Em Dublin, o veterano quarterback e novo jogador dos Steelers Aaron Rodgers enfrentará o novato dos Vikings J.J. McCarthy, em 28 de setembro, no primeiro jogo da temporada regular disputado na capital da Irlanda.

"A empolgação e a demanda em torno desse jogo são realmente fora de série", disse O'Reilly.

"Sei que nossas equipes e todos nós mal podemos esperar para entrar em campo lá. Há muito orgulho em torno desse jogo. Estamos concentrados em oferecer um alto nível para os torcedores irlandeses e para os torcedores de todo o mundo que se reunirão em Dublin."

Os Vikings voltarão à ação internacional no dia 5 de outubro, quando enfrentarão os Browns no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, antes que os Broncos e os Jets assumam o local para o jogo do dia 12 de outubro.

A ação será transferida para o Estádio de Wembley, com capacidade para 90.000 pessoas, do outro lado da cidade, em 19 de outubro, para um jogo entre Jaguars e Rams, antes de Falcons e Colts se enfrentarem no Estádio Olímpico de Berlim, em 9 de novembro.

A programação internacional termina com o confronto entre os Commanders e os Dolphins no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na primeira incursão da liga na Espanha.

A liga já havia anunciado anteriormente seus planos de realizar seu primeiro jogo na Austrália em 2026, e O'Reilly disse que a NFL está sempre avaliando novas oportunidades no exterior.

"Não entraremos em um mercado a menos que estejamos realmente comprometidos com o longo prazo em termos de envolvimento", disse ele.

"É isso que você viu na Alemanha e é isso que você viu no Brasil. É o que veremos este ano na Espanha...Levamos muito a sério essa plataforma de crescimento e estamos dedicando tempo à devida diligência."