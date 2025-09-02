Neo Química Arena, do Corinthians, se transforma para receber jogo da NFL; veja fotos

A Neo Química Arena, do Corinthians, já começou a ser preparada para o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, pela NFL. Este será o segundo ano consecutivo que o estádio alvinegro irá sediar uma partida da principal liga de futebol norte-americano.

Os preparativos começaram logo após o apito final do clássico contra o Palmeiras, no último domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Parte de envelopamento do estádio já foi concluído. As traves na linha de fundo também já foram instaladas. Já os vestiários estão recebendo as cores dos times que irão se enfrentar em Itaquera.

Além disso, duas arquibancadas provisórias foram montadas no Setor Leste. Nesta terça-feira, os profissionais estão trabalhando na demarcação do campo, aproximando a arena corintiana de um estádio de futebol norte-americano.

Quando será o jogo da NFL?

A partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, válida pela primeira rodada da temporada regular da NFL de 2025/26, será realizada nesta sexta-feira. A bola oval irá voar na Neo Química Arena a partir das 21h (de Brasília).

Em 2024, a casa do Corinthians foi palco do embate entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, o primeiro da NFL no Brasil. Os Eagles ganharam o confronto por 34 a 29. O evento superou as expectativas, consolidando a liga como um grande sucesso no país.

A cantora brasileira Ana Castela foi escolhida pela liga para entoar o hino nacional brasileiro antes da partida desta sexta-feira.