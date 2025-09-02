Topo

Negociação com o Al Hilal mela, e São Paulo desiste de Marcos Leonardo

02/09/2025 23h21

As arrastadas negociações entre São Paulo e Al Hilal pela transferência de Marcos Leonardo melaram na noite desta terça-feira. O clube brasileiro tentou viabilizar a contratação e o atacante estava disposto, mas não houve acordo entre as duas agremiações.

Fora dos planos do técnico Simoni Inzaghi, Marcos Leonardo não foi nem sequer inscrito no Campeonato Saudita por causa do limite de estrangeiros. Preterido, com o sonho de defender a Seleção Brasileira, ele chegou a alinhar tudo com o São Paulo, time pelo qual torcia na infância.

Com o atleta disposto a retornar ao futebol brasileiro, o São Paulo manteve negociações com o Al Hilal durante esta terça-feira, data do fechamento da janela de transferências, para tentar costurar um acordo por empréstimo. As tratativas se arrastaram, mas não houve acordo.

Se não conseguiu concretizar a contratação de Marcos Leonardo, o São Paulo anunciou o retorno do atacante argentino Emiliano Rigoni, que assinou contrato até 31 de dezembro de 2025, com metas estipuladas para renovação automática até o fim de 2026.

Com os campeonatos paralisados por conta da data Fifa, o São Paulo volta a jogar apenas no dia 14 de setembro. Pela 23ª rodada do Brasileirão, às 17h30 (de Brasília), o time comandado pelo técnico Hernán Crespo enfrenta o Botafogo, no Estádio do Morumbis.

