Multa de R$ 70 mi vira trunfo do Corinthians por naming rights da Arena

Corinthians estuda novo acordo por naming rights da Arena Corinthians - RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Corinthians estuda novo acordo por naming rights da Arena Corinthians Imagem: RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

02/09/2025 12h00

A queda da multa rescisória do contrato de naming rights da Neo Química Arena abre caminho para o Corinthians intensificar negociações por uma renovação. Ou até por um novo acordo pelo batismo do estádio.

Trunfo de Stabile

A multa para encerramento do contrato com a Hypera Pharma sofreu redução nesta segunda-feira, dia 1º de setembro. Agora, a rescisão está fixada em R$ 70 milhões para um rompimento unilateral.

O valor-base é de aproximadamente R$ 50 milhões, mas o contrato possui uma cláusula de correção pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) que eleva a cifra em cerca de 40%.

A queda no valor é considerada um trunfo pela gestão de Osmar Stabile. A diretoria tem como uma de suas prioridades neste mês de setembro renegociar o contrato de naming rights da Arena Corinthians. A direção entende que o valor da multa é atrativo para o mercado.

Reajuste à vista

O entendimento da alta cúpula é que os valores, acertados em 2020, em meio às incertezas da pandemia da Covid-19, estão defasados frente à evolução do mercado nos últimos anos. O Corinthians vendeu os naming rights do estádio por R$ 15 milhões 'brutos' por ano até 2040. Seguindo a mesma ideia de reajuste da multa, porém, o número vigora atualmente na casa dos R$ 21 milhões anuais.

Três empresas estão no páreo por um novo contrato de naming rights, e uma delas seria a própria Hypera Pharma, holding que 'abriga' a Neo Química.

Enquanto a renovação segue em pauta, uma empresa do ramos das bets também mantém contato com a gestão Stabile pela aquisição dos direitos. O nome do negócio é mantido em sigilo.

