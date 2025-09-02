Topo

Esporte

Melhor visitante, Palmeiras marcou gol em todos os jogos fora de casa pelo Brasileiro

02/09/2025 07h00

O Palmeiras voltou a mostrar sua força longe de casa no Campeonato Brasileiro e consolidou um feito impressionante: é o único time da competição a marcar gols em todos os jogos disputados como visitante.

Em dez partidas fora de casa pelo Brasileirão, o Verdão somou sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, totalizando 23 pontos e mantendo o melhor aproveitamento entre os clubes do campeonato no quesito. Foram 15 gols marcados, no recorte. O Mirassol aparece logo atrás, com 90% dos jogos com gols, enquanto os demais rivais não conseguiram manter a consistência do Alviverde.

Nos últimos 28 jogos longe de seus domínios, o time perdeu apenas duas vezes, registrando 20 vitórias e seis empates, e ampliando ainda mais sua reputação de visitante indigesto. Nos últimos 59 compromissos fora de casa, o Palmeiras saiu derrotado apenas em nove ocasiões, com 32 vitórias e 17 empates.

Alguns jogos exemplificam essa regularidade. No último domingo, diante do Corinthians, no sétimo e último Derby de 2025, o time saiu na frente com gol de pênalti de Vitor Roque, mas cedeu o empate em um gol contra de Piquerez, no 1 a 1 na Neo Química Arena. Antes disso, o Verdão bateu o Botafogo por 1 a 0 no Rio de Janeiro, venceu o Fluminense por 2 a 1, o Red Bull Bragantino por 2 a 1, e superou o Internacional e o Vasco pelo mesmo placar de 1 a 0.

Com a pausa para a Data Fifa, o Verdão volta a campo no dia 13 de setembro, diante do Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, antes de iniciar sua campanha nas quartas de final da Libertadores contra o River Plate, no Monumental de Nuñez.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Entenda por que Corinthians recusou R$ 190 milhões por Yuri Alberto apesar de crise financeira

Saiba quanto São Paulo vai lucrar com ida de Antony para o Betis, da Espanha

Entenda como data Fifa pode ser trunfo para início de Vojvoda no Santos

Melhor visitante, Palmeiras marcou gol em todos os jogos fora de casa pelo Brasileiro

Ex-campeão, Robert Whittaker admite chance remota de título no UFC: "Sonho impossível"

Reforço do São Paulo, Mailton é líder em aproveitamento de gols de falta na Série B

Chama! Bordão de Alex Poatan vira nome de novo álbum de banda de rock

Corinthians inicia negociações para renovar com lateral em fim de contrato

Viagens e clássico paulista pelo Brasileiro: veja agenda do Santos no mês de setembro

Em boa fase, Vitor Roque é o líder em participações em gols pelo Palmeiras no segundo semestre

Basquete: ela se formou psicóloga nos EUA, voltou e virou revelação da LBF