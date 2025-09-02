Melhor visitante, Palmeiras marcou gol em todos os jogos fora de casa pelo Brasileiro

O Palmeiras voltou a mostrar sua força longe de casa no Campeonato Brasileiro e consolidou um feito impressionante: é o único time da competição a marcar gols em todos os jogos disputados como visitante.

Em dez partidas fora de casa pelo Brasileirão, o Verdão somou sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, totalizando 23 pontos e mantendo o melhor aproveitamento entre os clubes do campeonato no quesito. Foram 15 gols marcados, no recorte. O Mirassol aparece logo atrás, com 90% dos jogos com gols, enquanto os demais rivais não conseguiram manter a consistência do Alviverde.

Nos últimos 28 jogos longe de seus domínios, o time perdeu apenas duas vezes, registrando 20 vitórias e seis empates, e ampliando ainda mais sua reputação de visitante indigesto. Nos últimos 59 compromissos fora de casa, o Palmeiras saiu derrotado apenas em nove ocasiões, com 32 vitórias e 17 empates.

Já sabe, né? Primeiro dia do mês tem calendário na sua TL! ??? pic.twitter.com/xIrEGuTJmw ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 1, 2025

Alguns jogos exemplificam essa regularidade. No último domingo, diante do Corinthians, no sétimo e último Derby de 2025, o time saiu na frente com gol de pênalti de Vitor Roque, mas cedeu o empate em um gol contra de Piquerez, no 1 a 1 na Neo Química Arena. Antes disso, o Verdão bateu o Botafogo por 1 a 0 no Rio de Janeiro, venceu o Fluminense por 2 a 1, o Red Bull Bragantino por 2 a 1, e superou o Internacional e o Vasco pelo mesmo placar de 1 a 0.

Com a pausa para a Data Fifa, o Verdão volta a campo no dia 13 de setembro, diante do Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, antes de iniciar sua campanha nas quartas de final da Libertadores contra o River Plate, no Monumental de Nuñez.