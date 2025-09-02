Melhor jogador do torneio, Yago Santos celebra título da AmeriCup com o Brasil: "Superamos tudo"
A Seleção Brasileira de basquete masculino voltou ao topo das Américas. Após 16 anos de jejum, a equipe comandada por Aleksandar Petrovi? conquistou, no último domingo, em Manágua, na Nicarágua, o pentacampeonato da AmeriCup, ao vencer a Argentina na final pelo placar de 55 a 47.
O título coroou o talento de Yago Santos, eleito o 'MVP' (Jogador Mais Valioso) do torneio e selecionado para o quinteto ideal da competição. O armador cestinha da final diante da Argentina, com 14 pontos.
"Estou muito feliz, orgulhoso por tudo que fizemos nessa AmeriCup. Superamos tudo: lesões, adversários duríssimos. Jogamos como um grupo, com união para honrar essa camisa", disse.
O título encerra um jejum desde 2009 e coloca novamente o Brasil no topo da competição, após o vice em 2022 diante da própria Argentina. Agora, o país soma cinco conquistas da AmeriCup: 1984, 1988, 2005, 2009 e 2025.
"Esse é um título importante para todos nós, para o nosso basquete, uma conquista muito especial", celebrou o Yago Santos.
O basquete brasileiro viveu um processo de recuperação após ficar fora da Olimpíada de Tóquio em 2021. No ciclo seguinte, conquistou a vaga para Paris 2024 em vitória sobre a Letônia no Pré-Olímpico. Nos Jogos, venceu o Japão, mas caiu nas oitavas para os Estados Unidos.
Já na AmeriCup 2025, o time fez campanha de cinco vitórias e uma derrota, justamente para os norte-americanos. Na semifinal, porém, o Brasil conseguiu uma virada histórica sobre os EUA e avançou para a final contra a Argentina.
Foto por STRINGER / AFP
"Momentos duros como o Pré-Olímpico formam casca em um grupo. Nós sabíamos que os EUA em algum momento nos dariam uma chance de voltar ao jogo. Estávamos preparados para dar a volta por cima. E, claro, também acredito que a vitória foi resultado do trabalho da comissão técnica", completou Yago Santos.
O próximo passo da equipe será em novembro, quando o Brasil disputará as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027, no Grupo C, que também conta com Venezuela, Colômbia e Chile.