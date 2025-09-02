Melhor jogador do torneio, Yago Santos celebra título da AmeriCup com o Brasil: "Superamos tudo"

A Seleção Brasileira de basquete masculino voltou ao topo das Américas. Após 16 anos de jejum, a equipe comandada por Aleksandar Petrovi? conquistou, no último domingo, em Manágua, na Nicarágua, o pentacampeonato da AmeriCup, ao vencer a Argentina na final pelo placar de 55 a 47.

O título coroou o talento de Yago Santos, eleito o 'MVP' (Jogador Mais Valioso) do torneio e selecionado para o quinteto ideal da competição. O armador cestinha da final diante da Argentina, com 14 pontos.

"Estou muito feliz, orgulhoso por tudo que fizemos nessa AmeriCup. Superamos tudo: lesões, adversários duríssimos. Jogamos como um grupo, com união para honrar essa camisa", disse.

??? ???? ??????! Falaram que você era muito baixo, mas você sempre cresceu nos momentos mais decisivos da sua vida. Falaram que você não conseguiria, mas hoje é campeão da América pelo Brasil e MVP sem contestação alguma. Ousadia e Alegria. Símbolo de brasilidade,... pic.twitter.com/6y4WaVlh9X ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) September 1, 2025

O título encerra um jejum desde 2009 e coloca novamente o Brasil no topo da competição, após o vice em 2022 diante da própria Argentina. Agora, o país soma cinco conquistas da AmeriCup: 1984, 1988, 2005, 2009 e 2025.

"Esse é um título importante para todos nós, para o nosso basquete, uma conquista muito especial", celebrou o Yago Santos.

O basquete brasileiro viveu um processo de recuperação após ficar fora da Olimpíada de Tóquio em 2021. No ciclo seguinte, conquistou a vaga para Paris 2024 em vitória sobre a Letônia no Pré-Olímpico. Nos Jogos, venceu o Japão, mas caiu nas oitavas para os Estados Unidos.

Já na AmeriCup 2025, o time fez campanha de cinco vitórias e uma derrota, justamente para os norte-americanos. Na semifinal, porém, o Brasil conseguiu uma virada histórica sobre os EUA e avançou para a final contra a Argentina.

Foto por STRINGER / AFP

"Momentos duros como o Pré-Olímpico formam casca em um grupo. Nós sabíamos que os EUA em algum momento nos dariam uma chance de voltar ao jogo. Estávamos preparados para dar a volta por cima. E, claro, também acredito que a vitória foi resultado do trabalho da comissão técnica", completou Yago Santos.

O próximo passo da equipe será em novembro, quando o Brasil disputará as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027, no Grupo C, que também conta com Venezuela, Colômbia e Chile.