Meia da seleção abandonou camisa por dentro do calção, e mulher não curtiu

A elegância de Jean Lucas com a bola casava bem um jeito de se vestir, no início da carreira. A camisa por dentro do calção era uma das marcas estéticas dele.

Mas o meio-campista do Bahia chegou à seleção mais "largado". Pelo menos no jeito de se vestir em campo. A camisa fica para fora, mesmo que isso signifique contrariar a própria mulher e a mãe.

"Minha mãe e minha esposa me chamam muito atenção em casa, eu jogo um pouco mais largado, com o meião abaixado. Elas gostam que eu joguei mais arrumado, com a camisa por dentro, mas eu vou deixar assim porque está dando certo", brincou o jogador, em entrevista coletiva hoje na Granja Comary, onde a seleção se prepara para enfrentar o Chile, pelas Eliminatórias da Copa.

Aos 27 anos, a elegância de Jean Lucas com a bola se reflete na primeira chance na amarelinha, quebrando um jejum de 34 anos sem que um jogador do Bahia fosse convocado.

"Antigamente, eu jogava como primeiro e segundo volante, hoje jogo mais como meia, chegando perto da área, com isso consigo dar assistências e fazer gols. Sou um volante que consigo chegar bem na frente, retornar bem na marcação, o famoso "box to box". Acho que foi isso que me trouxe até aqui", completou ele.

O que mais Jean Lucas disse

Reencontro com Paquetá

"A gente jogou junto desde a base. Jogamos um pouco no profissional do Flamengo. Ele está há sete anos na seleção. Ter um cara como ele aqui foi importante, é muito bom. Fazia tempo que a gente não tinha esse contato. No Lyon, a gente fazia brincadeira, dancinha. É um cara de excelência. Se estivermos juntos em campo, sei que vou ser muito feliz".

Mudança na vida

"Esses dois anos foram uma loucura na minha vida. Voltei para o Santos, as coisas não aconteceram como eu queria. Cheguei maduro ao Bahia como jogador e como pessoa. Me tornei pai. Isso fez eu amadurecer cada vez mais. Meus pais me ajudaram. Esses dois anos foram incríveis".

Papel de Rogério Ceni

"Rogério me potencializou muito, somente gratidão a ele por tudo, foi um cara que me mudou como pessoa, como jogador, me ajudou bastante na minha chegada, fez uma ligação comigo, falou que ia me ajudar, que teríamos feitos grandes no Bahia".

Mudança do rebaixamento do Santos à seleção

"Cresci muito nesses últimos dois anos, Rogério me ajudou, procurei fisioterapeutas para fazer trabalhos além do clube. Vindo para cá, sei que vão ter jogadores também me ajudando. Quero treinar bem, ganhar os dois jogos, se possível estar em campo também. Seria muito marcante para mim. Mas ganhar os dois jogos é o mais importante, com isso voltaria para casa feliz e satisfeito"

Tamanho do sonho

"É um sonho para todo jogador (ser convocado). Eu venho de Campo Grande, todo sonha em vestir a camisa da Seleção. Quando recebi a notícia, não sabia o que fazer, todo mundo veio correndo me dar a notícia. Foi uma realização por tudo que passei e para os meus pais. Eu nunca tinha vindo na Granja, é espetacular. Fui muito bem recebido, conhecia alguns jogadores, isso foi bom para mim. Estou muito feliz de estar aqui".