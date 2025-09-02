Marquinhos, Casemiro, Paquetá e Richarlison recebem homenagem da CBF; confira

Marquinhos, Casemiro, Lucas Paquetá e Richarlison foram homenageados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no fim da tarde desta terça-feira, pelas marcas de jogos e convocações pela Seleção Brasileira.

Os atletas receberam as camisas comemorativas das mãos do presidente da CBF, Samir Xaud, após treino na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A homenagem também contou com a presença do vice-presidente da entidade, Gustavo Dias Henrique, e do coordenador executivo das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano.

O zagueiro Marquinhos completará 100 partidas pelo Brasil no duelo contra o Chile, nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. Sua estreia pela Seleção aconteceu no dia 16 de novembro de 2013, na goleada sobre Honduras por 5 a 0, no Sun Life Stadium, em Miami.

O volante Casemiro, por sua vez, irá atingir 100 convocações pela Amarelinha na partida com a Bolívia, que será realizada na próxima terça, às 20h30, no Estádio Municipal de El Alto, na cidade de El Alto. Ele é chamado pelo Brasil desde setembro de 2011.

Paquetá já superou o número de 50 partidas pela Seleção Brasileira e recebeu a camisa pela marca atingida - hoje ele soma 55 jogos. O meio-campista disputou a primeira partida com a Amarelinha em 7 de setembro de 2018, na vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Richarlison, por fim, alcançou 50 jogos pela Seleção no triunfo sobre o Paraguai, em 10 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo. O atacante, conhecido como Pombo, estreou na mesma partida em que Paquetá e soma 20 gols pela Amarelinha.