Marcos Leonardo e mais: o que pode se desenrolar no último dia da janela de transferências

A janela de transferências no Brasil chega a seu último dia nesta terça-feira com algumas "novelas" a serem desenroladas. A principal é a negociação de Marcos Leonardo, que busca a liberação junto ao Al-Hilal para se juntar ao São Paulo por empréstimo. Além dele, outros nomes podem reforçar os clubes do País nas próximas horas.

Fora da lista de inscritos do Al-Hilal para o Campeonato Saudita e a Copa do Rei Saudita, Marcos Leonardo poderia atuar somente na Champions League asiática neste ano. Isto porque a equipe de Simone Inzaghi optou por relacionar outros nomes estrangeiros para as competições. A vinda para o Brasil possibilitaria ao atacante continuar atuando neste ano.

O empréstimo de Marcos Leonardo seria válido até dezembro, permitindo que o atacante reforce a equipe de Hernán Crespo nas disputas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O São Paulo sofreu com as lesões de Jonathan Calleri, André Silva e Ryan Francisco, três opções na posição de centroavante do time.

De acordo com o UOL, a operação por Marcos Leonardo custaria US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões, na cotação atual), mas o Al-Hilal, inicialmente, arcaria com a maior parte dos custos. Esse ponto da negociação se tornou um empecilho para a liberação de Marcos Leonardo, que tem o desejo de retornar ao Brasil e reforçar o São Paulo. As partes tentam chegar a um ponto em comum.

Além dele, Willian, ex-Corinthians e Chelsea, está na mira do Grêmio e pode ser anunciado nas próximas horas. Livre no mercado, o atacante poderia ser inscrito pelo time tricolor fora do prazo da janela de transferências, caso a negociação não seja selada nesta terça-feira.

No Cruzeiro, Keny Arroyo, que chegou nesta segunda-feira a Belo Horizonte, foi anunciado como novo reforço da equipe. O atacante equatoriano acertou contrato até 2029. Ele é o segundo reforço do clube, que luta pelo título brasileiro, nesta janela. Antes dele, Luis Sinisterra havia acertado.

Com a janela de transferências das principais ligas da Europa fechada, o Brasil não deve ter outras movimentações. O Palmeiras, por exemplo, já gastou R$ 700 milhões em reforços neste ano, acertou a chegada recente de Andreas Pereira, e não deve fazer novas contratações neste último dia de janela.

Do outro lado, o Corinthians, ainda que estivesse em busca de reforços para Dorival Júnior, está impedido pela Fifa de realizar novas contratações, até arcar com os custos da chegada de Félix Torres, junto ao Santos Laguna, no início de 2024. O clube tentou derrubar o 'transfer ban', mas não teve sucesso nas negociações com os mexicanos.