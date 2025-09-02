Tropeço contra o Chile fará Maracanã pedir Neymar? Juca e Trajano debatem

A possibilidade de a torcida do Maracanã pedir a volta de Neymar à seleção, caso o Brasil tropece diante do Chile, foi debatida por Juca Kfouri e José Trajano no Cartão Vermelho, do Canal UOL.

A relação de Neymar com a torcida carioca sempre oscilou, marcada por vaias e aplausos, como nas Olimpíadas de 2016. Sem unanimidade, o atacante divide opiniões, e sua ausência recente da seleção acirrou o debate sobre dependência do craque e expectativas para o confronto contra o Chile.

Eu acho que o Maracanã não é muito pró-Neymar, não. Apesar de o Neymar ser um nome nacional, eu acho que o Maracanã não tem esse 'trololó' todo em relação ao Neymar. Não tem brincadeira. O Neymar é do Santos, joga um jogo fora na Arábia. O Maracanã é diferente.

José Trajano

Eu já vi o Neymar ser vaiado no Maracanã, nas Olimpíadas, por exemplo; o Maracanã aplaudia a Marta e não gostava do Neymar. Ele acabou fazendo um gol de pênalti contra a Alemanha, que acabou dando a medalha de ouro até então inédita, mas ele não era exatamente muito festejado pela torcida carioca.

Juca Kfouri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo