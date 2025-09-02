Topo

Tropeço contra o Chile fará Maracanã pedir Neymar? Juca e Trajano debatem

do UOL

Do UOL, em São Paulo

02/09/2025 20h26

A possibilidade de a torcida do Maracanã pedir a volta de Neymar à seleção, caso o Brasil tropece diante do Chile, foi debatida por Juca Kfouri e José Trajano no Cartão Vermelho, do Canal UOL.

A relação de Neymar com a torcida carioca sempre oscilou, marcada por vaias e aplausos, como nas Olimpíadas de 2016. Sem unanimidade, o atacante divide opiniões, e sua ausência recente da seleção acirrou o debate sobre dependência do craque e expectativas para o confronto contra o Chile.

Eu acho que o Maracanã não é muito pró-Neymar, não. Apesar de o Neymar ser um nome nacional, eu acho que o Maracanã não tem esse 'trololó' todo em relação ao Neymar. Não tem brincadeira. O Neymar é do Santos, joga um jogo fora na Arábia. O Maracanã é diferente.
José Trajano

Eu já vi o Neymar ser vaiado no Maracanã, nas Olimpíadas, por exemplo; o Maracanã aplaudia a Marta e não gostava do Neymar. Ele acabou fazendo um gol de pênalti contra a Alemanha, que acabou dando a medalha de ouro até então inédita, mas ele não era exatamente muito festejado pela torcida carioca.
Juca Kfouri

Assista ao programa completo

