Basquete: ela se formou psicóloga nos EUA, voltou e virou revelação da LBF

Maisa Marçal foi eleita a revelação e craque da galera da LBF em 2025 - João Pires/LBF
Maisa Marçal foi eleita a revelação e craque da galera da LBF em 2025 Imagem: João Pires/LBF
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

02/09/2025 05h30

Maisa Marçal preferiu atuar as quadras aos consultórios. Formada em psicologia nos Estados Unidos, ela tem no esporte o seu principal foco e terminou a temporada da LBF (Liga de Basquete Feminino) como um dos destaques do Ourinhos e eleita a revelação da edição de 2025 do torneio.

Basquete em primeiro lugar

Maisa é natural de Lençóis Paulista, cidade do interior de São Paulo. Após desenvolver o amor pelo basquete, a armadora se mudou para Santa Catarina e ficou por lá até os 18 anos, quando viajou para estudar nos Estados Unidos.

Os estudos e o basquete andaram lado a lado. Enquanto se formava psicóloga, ela atuou nas equipes das universidades por onde passou, como Grand Canyon University e Arkansas Tech University. A trajetória nos Estados Unidos chegou ao fim em maio de 2024. Maisa se formou e, então, retornou ao Brasil.

O diploma estava nas mãos, mas Maisa ainda sonhava com o basquete. A jogadora tomou a decisão de investir na modalidade e deixar a psicologia de lado por um tempo.

Voltando para o Brasil, eu comecei a entender que era isso que eu queria para a minha vida. O basquete tem futuro, sim, mas é preciso correr atrás e seguir caminhos corretos. Existem os altos e baixos, mas a gente não pode se deixar levar.

A minha intenção é conseguir dar um futuro para mim e para a minha família. Quero criar uma vida com o basquete e ser exemplo. Maisa Marçal, ao UOL

Maisa assinou com o Ourinhos, tradicional clube paulista, em 2024, mas o destaque veio em 2025. Ela foi eleita a Revelação da LBF, em votação feita por técnicos, membros dos clubes e organização da competição, além de ter vencido o prêmio de Craque da Galera, em eleição popular.

A psicologia não ficou tão de lado assim. Aos 23 anos, Maisa tenta aplicar um pouco do que aprendeu no dia a dia e ainda tem o desejo de atuar na área criminal.

Maisa Marçal, jogadora do Ourinhos, é formada em psicologia - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Maisa Marçal, jogadora do Ourinhos, é formada em psicologia
Imagem: Reprodução/Instagram

Números de Maisa Marçal na temporada

  • 23 jogos
  • 257 pontos (média de 11,2 por jogo)
  • 120 assistências (média de 5,2 por jogo)
  • 136 rebotes (média de 5,9 por jogo)

