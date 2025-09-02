Topo

Esporte

Luan Cândido troca o Grêmio pelo Sport para ter mais minutos em campo no Brasileirão

Recife

02/09/2025 17h38

Um dos primeiros reforços do Grêmio para 2025, o lateral-esquerdo Luan Cândido não conseguiu espaço na equipe pela forte concorrência com Marlon e Lucas Esteves, e aceitou a proposta do lanterna Sport para poder jogar mais no Brasileirão. O empréstimo foi oficializado pelos clubes nesta terça-feira.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que após receber proposta do Sport Club do Recife pelo atleta Luan Cândido, entrou em acordo para o retorno antecipado do lateral-esquerdo ao Red Bull Bragantino, clube pelo qual o atleta estava cedido por empréstimo ao Tricolor. Luan foi liberado para viajar a Pernambuco, onde assinou contrato com o Sport Recife", anunciou o Grêmio.

O clube gaúcho fez questão de agradecer Luan Cândido pelo profissionalismo, mesmo com o jogador não sendo aproveitado pelo técnico Mano Menezes. "O clube agradece ao atleta pelo compromisso durante a temporada e deseja sucesso em seus próximos desafios."

Logo após, o Sport oficializou a chegada do jogador, que não escondia o sorriso de satisfação por encontrar uma casa para jogar nesta reta final de temporada. Luan Cândido vestiu a camisa do time pernambucano e espera ajudar a equipe na dura missão de se livrar na queda na Série A.

"O departamento de futebol do Sport Club do Recife oficializa a contratação do lateral-esquerdo Luan Cândido, que chega por empréstimo sem custos junto ao Red Bull Bragantino, com vínculo válido até dezembro de 2025", anunciou os pernambucanos.

"Revelado pelo Palmeiras, Luan Cândido tem 24 anos e construiu sua trajetória com passagens pela equipe de Bragança e RB Leipzig, da Alemanha, além do Grêmio e de convocações para as seleções brasileiras de base", continuou o Sport.

O defensor é o 11º reforço do Sport nesta janela de transferências. Antes, foram anunciados Gabriel Vasconcelos, Ramon, Kévyson, Aderlan, Pedro Augusto, Lucas Kal, Derik Lacerda, Ignacio Ramírez, Matheusinho e Léo Pereira.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Ex-Palmeiras, Luan Cândido é anunciado como reforço do Sport

Com João Fonseca, Oncins anuncia equipe para pegar a Grécia na Davis

Antony é apresentado no Betis, se emociona, e exalta o clube: 'Não havia outra opção'

Santos confirma o zagueiro Alexis Duarte como reforço; veja detalhes

Portuguesa acerta renovação com promessa das categorias de base

CBB detalha reconstrução do basquete feminino enquanto masculino celebra títulos

Palmeiras goleia Córdoba e mantém 100% de aproveitamento no Mundial sub-17

Grêmio anuncia o lateral-esquerdo Enzo; veja lances

Santos destrava negociação e deve contratar o zagueiro Adonis Frías

Dança das cadeiras! Kauê Fernandes ganha novo oponente para o UFC Paris

Vasco apresenta Matheus França e Carlos Cuesta para buscar recuperação no Brasileiro