Khellven ou Giay? Comentaristas opinam quem deve ser titular no Palmeiras

A disputa pela lateral-direita do Palmeiras está acirrada, mas para Paulo Massini, o recém-chegado Khellven merece a titularidade. O comentarista opinou durante a Live do Palmeiras que Abel Ferreira deve apostar no jovem lateral, elogiando sua performance e potencial.

Após a saída de Mayke e Marcos Rocha, o Palmeiras renovou o setor com Khellven e Giay, promovendo um rodízio que mantém o elenco competitivo. A alternância nas últimas partidas evidencia o equilíbrio entre os dois, mas a opinião dos comentaristas diverge sobre quem deve ser o titular absoluto.

Massini: Khellven é titular, sem dúvidas

Eu não tenho a menor dúvida. O Khellven é [titular] sem dúvida. Sem dúvida. Para mim vai jogar o Kelvin, não tenho dúvida disso.

Paulo Massini

Lavieri: Os dois passam segurança

Ah, eu gosto, eu tenho, eu gostei e gosto ainda, na verdade, da temporada que o Giay tem feito até aqui. Eu acho que o Khellven entrou bem, mas pra mim ainda tem uma briga boa. [...] Eu gosto do ano do Giay. O ano passado foi horrível, é verdade. Mas esse ano eu gosto do que o GI tem feito e eu acho que tem uma briga boa com o Khellven aí. Pelo menos por enquanto eu me sinto seguro com os dois.

Danilo Lavieri

