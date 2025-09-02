Kaio Jorge celebra boa fase no Cruzeiro e convocação para Seleção

Vivendo grande fase no Cruzeiro, o atacante Kaio Jorge foi convocado pela primeira vez para a Seleção principal nesta Data Fifa. O centroavante falou sobre sua empolgação para vestir a Amarelinha.

"Está sendo uma experiência muito boa, sempre sonhei com esse momento. Passei pelas categorias de base da Seleção, então você acaba se imaginando chegando na Principal. No meu caso não foi diferente. Sempre foi um sonho, um desejo e hoje estou fazendo parte dessa equipe. Está sendo muito gratificante para mim", disse Kaio Jorge, em entrevista à CBF TV.

Kaio Jorge chega à Seleção como artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols. O atacante espera manter a boa fase e agradeceu o carinho dos torcedores que pediram sua convocação.

"Estou vivendo uma grande fase no Cruzeiro. Estou muito feliz lá, é um clube que me acolheu super bem. Estou como artilheiro da competição (Brasileirão) e espero manter essa fase boa. Fico muito feliz por esse carinho. No Brasileirão, você joga contra times de muita torcida e fazendo gol também, você acaba tendo esse respeito da torcida adversária. Fico muito feliz que eles tenham me pedido aqui na Seleção", completou.

Sem tempo ruim! ??? O treino de ontem foi na chuva, mas nada tira o foco da nossa Seleção. ? Rafael Ribeiro / CBF pic.twitter.com/64GkQoIs9K ? brasil (@CBF_Futebol) September 2, 2025

Kaio Jorge relembra período na base da Seleção

Kaio Jorge com a chuteira de bronze da Copa do Mundo Sub-17 de 2019.

Apesar de estar vivendo a primeira convocação na Seleção principal, Kaio Jorge era presença constante nas categorias de base do Brasil.

Enquanto estava nas categorias de base do Santos, Kaio Jorge passou pelo sub-15, sub-17 e sub-20 da Seleção Brasileira. Em 2019, conquistou o único título de sua carreira: a Copa do Mundo sub-17.

"Quando você vem das categorias de base, já conhece a Granja, as pessoas que trabalham dentro da CBF, então te deixa tranquilo quando você chega na Principal, que é como estou me sentindo aqui hoje, estou super tranquilo e bem acolhido", disse.

Lesão e passagem na Europa

Além de celebrar a boa fase, Kaio Jorge também relembrou sua passagem pela Juventus e sua lesão no joelho direito.

Após ter rápida ascensão no Santos, como um dos destaques da campanha vice-campeã do Peixe na Libertadores de 2020, foi vendido à Juventus em 2021. Em um jogo pelo sub-23 da equipe em fevereiro de 2022, rompeu o tendão patelar do joelho direito e ficou um ano e meio longe dos gramados.

"A minha lesão foi um processo muito doloroso, mas eu amadureci muito mentalmente e como homem também. Minha lesão me ajudou bastante psicologicamente e emocionalmente. Hoje, graças a Deus, eu tenho um mental muito bom, muito focado", concluiu.

Após a lesão, foi emprestado ao Frosinone Calcio-ITÁ, e depois disso, vendido ao Cruzeiro, em junho de 2024.