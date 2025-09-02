Topo

Jornal coloca Estêvão, reforço do Chelsea, como segunda melhor contratação do Campeonato Inglês

02/09/2025 13h05

Nesta janela de transferências, os clubes ingleses realizaram 155 contratações. Joia do Palmeiras e comprado pelo Chelsea, Estêvão foi considerado o segundo melhor reforço do Campeonato Inglês, em ranking do jornal britânico The Athletic.

A lista foi baseada na qualidade dos jogadores, preço, importância para o novo clube e necessidade do elenco.

A publicação descreveu o jovem brasileiro como um "ponta intenso, explosivo, com habilidade absurda e uma atitude destemida e ousada, tentando coisas que muitos nem sequer imaginariam". Contratado pelo Chelsea em julho de 2024, Estêvão permaneceu no Palmeiras até o último mês de julho antes de partir para a Inglaterra.

Pelo Verdão, foram 83 jogos, 27 gols e 15 assistências.

Neste começo de temporada, o jogador já disputou três partidas pelo Chelsea, sendo titular em duas oportunidades, e se tornou o mais jovem a dar uma assistência pelo clube na história do Campeonato Inglês, aos 18 anos e 120 dias.

Estêvão ainda foi convocado pelo treinador Carlo Ancelotti e vai defender a Seleção Brasileira durante a data-Fifa.

João Palhinha e top 10

Segundo o jornal britânico, a melhor contratação do Campeonato Inglês para a temporada foi o volante português João Palhinha, emprestado pelo Bayern de Munique ao Tottenham por um ano.

O The Athletic levou em consideração o baixo valor pago por um dos melhores "recuperadores de bola" da competição, durante os dois anos em que o jogador defendeu o Fulham. Ainda destacou que João Palhinha reforça um setor que precisava de reforços e, além de proteger a zaga, dá liberdade para os meias mais criativos.

Nas três primeiras rodadas do Campeonato Inglês, o português foi titular duas vezes e marcou um gol.

Atrás de João Palhinha e Estêvão, Rayan Cherki (Manchester City), Adrien Truffert (Rennes), Alexander Isak (Liverpool), Hugo Ekitike (Liverpool), Jack Grealish (Everton), Viktor Gyokeres (Arsenal), Jorgen Strand Larsen (Wolverhampton) e Caoimhin Kelleher (Brentford) completam o top 10 das melhores contratações.

