Único algoz do Brasil não disputou Mundial de surfe para velejar pelo mundo

O surfista havaiano John John Florence ficou fora do Circuito Mundial de Surfe nesta temporada para tirar um ano sabático ao lado da família. Desde 2014, ele foi o único que conseguiu parar os brasileiros na disputa pelo título.

11 anos e um algoz do Brasil

Os surfistas do Brasil se sobressaíram nas últimas 11 edições do Mundial, menos em três oportunidades: 2016, 2017 e 2024, vezes em que o havaiano faturou os títulos.

Neste ano, Yago Dora aproveitou a ausência de John John e conquistou seu primeiro título mundial. O brasileiro se junta aos compatriotas Gabriel Medina, Filipe Toledo, Italo Ferreira e Mineirinho.

Florence anunciou no final de janeiro deste ano que faria uma pausa na carreira. O atleta disse que em 2025 "traçaria novos caminhos".

Decidi focar no surfe de uma forma diferente este ano. Quero criar tempo para explorar, encontrar novas ondas e traçar novos caminhos. Pretendo competir a todo vapor por mais um título mundial em 2026, mas agora essa ideia de aventura e de levar meu surfe o mais longe possível com criatividade é realmente empolgante! O oceano é tão grande e há tantos tipos diferentes de ondas para explorar. Estou empolgado para filmar novos projetos e planejar compartilhar os lugares incríveis que conheceremos ao longo do caminho. John John Florence, em seu Instagram

O surfista veleja pelos mares atrás de ondas. O havaiano publicou fotos e vídeos em passeios de barco, trilhas, praias e dentro do mar.

Estou descobrindo que há um pouco de tempo entre os dias de surfar e me esconder dos ventos fortes. Mas torna os dias em que podemos surfar muito melhores. E acabamos em lugares bem legais pelo caminho. John John Florence, em seu Instagram

Florence vai retornar ao Circuito em 2026, após ter recebido um dos dois convites distribuídos pela WSL — o outro ficou com Gabriel Medina, que perdeu essa temporada se recuperando de lesão sofrida no início do ano.

