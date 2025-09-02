João Pedro vê Maracanã como palco especial e celebra boa fase: 'Começo de uma história linda'

Sob o status de grande esperança nesta lista de convocados feita pelo treinador Carlo Ancelotti para os dois últimos jogos da seleção brasileira nesta Eliminatória da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, o atacante João Pedro uniu na entrevista coletiva desta terça-feira, o prazer (de estar convocado) e a responsabilidade (pelas cobranças) ao comentar o seu atual momento na carreira.

Contra o Chile, adversário desta quinta-feira, no Maracanã, ele elegeu o lendário estádio carioca como especial em sua trajetória. "Foi aqui que fiz o primeiro gol, o primeiro hat-trick. É um momento muito especial não só para mim como para minha família. Estou feliz em defender a seleção e espero que possa sair meu primeiro gol", afirmou o atacante.

Aos 23 anos, o centroavante subiu de patamar desde que brilhou com a camisa do Chelsea no Mundial de Clubes da Fifa, disputado no meio do ano, nos Estados Unidos, e que teve o time inglês como campeão.

Diante da expectativa criada, ele assumiu a responsabilidade e disse estar preparado. "Estou realizando um sonho. Sou um jogador jovem que busca o seu espaço. Sigo no caminho certo. Estou no Chelsea, na seleção, e isso é só o começo de uma história linda que está por vir", afirmou o jogador.

Na coletiva, João Pedro comentou sobre a sua evolução e afirmou que o futebol europeu tem sido decisivo para o seu aprimoramento. "Sou um camisa 9 versátil e busco sempre estar ativo. Quero ajudar na criação de jogadas e consigo atuar também como um camisa 10", disse.

Revelado pelo Fluminense e com passagens também pelo Watford e Brighton, ambos da Inglaterra, João Pedro afirmou que a sua essência, no fundo, continua a mesma. "As pessoas me olham de outra forma e cada vez vão esperar mais de mim. O João Pedro de dois anos atrás buscava estar aqui. Hoje, sou um dos jogadores mais vistos da Europa. Mas tenho de seguir evoluindo para tudo continuar dando certo.

A seleção brasileira realiza ainda mais um treino nesta quarta-feira, onde Carlo Ancelotti vai definir a equipe que enfrenta o Chile na quinta-feira. O último duelo é na próxima terça-feira, contra a Bolívia. Já classificada para a Copa de 2026, a equipe nacional tem a mesma pontuação do Equador (25), mas figura na terceira colocação pelos critérios de desempate. Com dez pontos a mais (35), a Argentina lidera as Eliminatórias de forma isolada.