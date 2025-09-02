João Pedro vê maior visibilidade após ida ao Chelsea e volta à Seleção em alta: "Me olham diferente"

João Pedro viveu intensamente nos dois últimos meses. O atacante de 23 anos se transferiu do Brighton para o Chelsea em julho deste ano e foi um dos principais destaques dos Blues na conquista inédita da Copa do Mundo de Clubes. Um mês depois, seguiu brilhando na Inglaterra e foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira.

O centroavante soma pouquíssimos jogos pelo Chelsea, mas já está fazendo a diferença. São cinco gols e duas assistências em seis jogos. Na visão do jogador, a ida ao clube londrino lhe conferiu uma maior visibilidade, tendo em vista o foco mundial na disputa de um dos maiores campeonatos do mundo: a Premier League.

"Eu acredito que sou o mesmo João Pedro do Brighton. A única coisa que mudou é que, quando você vai para um time do tamanho do Chelsea, com jogador melhores ao redor, você tem mais visibilidade. Quando fui convocado pelo Brighton, a Seleção já via potencial em mim. Fui para o Chelsea, fui campeão, demonstrei um futebol que já vinha demonstrando no Brighton, mas com um pouco menos de visibilidade. Estava esperando por esse momento. Hoje, acredito que as pessoas me vêem com outros olhos", afirmou João Pedro.

"Aproveitei a oportunidade de chegar no Chelsea no meio da temporada e demonstrar o futebol que já vinha mostrando há muito tempo, mas não tinha tanta visibilidade. É seguir trabalhando, porque as pessoas me olham diferente. Cada vez vão esperar algo a mais de mim. Mas tenho a cabeça muito tranquila e sei do meu potencial dentro de campo. Espero que os torcedores fiquem felizes com as minhas atuações na Seleção", prosseguiu.

João Pedro foi convocado pela primeira vez ainda em 2023, quando a Seleção Brasileira estava sob o comando de Fernando Diniz. O centroavante disputou apenas três jogos com a Amarelinha, todos pelas Eliminatórias, mas ainda não conseguiu balançar as redes.

"Na minha primeira convocação, sempre tem aquela ansiedade, aquele nervosismo que é normal para um garoto pelo tamanho da Seleção Brasileira, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas eu acredito que, como a Seleção vem passando um processo, os jogador passam o mesmo. Os jogadores precisam de tempo. Não vai ser todo jogador que vai chegar e demonstrar seu melhor sempre, têm casos e casos", explicou João Pedro.

"Acredito que, cada vez que venho aqui, estou sempre mais preparado. Venho com uma posição diferente, mas sabendo que preciso trabalhar bastante, porque temos dez meses para a Copa do Mundo. Sempre que estiver oportunidade de estar aqui, vou vir e fazer meu trabalho. Quem vai começar jogando e ser titular depende do professor", complementou.

Concorrência na Seleção

João Pedro também foi questionado sobre o que pensa da concorrência para ser o camisa nove da Seleção Brasileira. Outros dois centroavantes de origem também foram convocados por Ancelotti: Richarlison, velho conhecido do treinador, e Kaio Jorge, estreante.

"O treinador tem os jogadores de confiança, é normal. Essa minha vinda agora é uma oportunidade para mostrar meu futebol e ele poder me conhecer. Acredito que vai ser muito bom, não só para mim, mas para os outros também, porque acredito que todos querem estar na Copa do Mundo. Sobre os concorrentes, procuro trabalhar, fazer o meu trabalho, porque quando você foca muito outros, acaba esquecendo de si. Procuro fazer meu trabalho no meu clube, porque sei que estou sendo visto. A decisão é do treinador, independente de está bem ou mal, mas acredito que ele sempre fará o melhor para a Seleção. Mas se eu tiver uma performance boa, com gols e assistências, acho que vou estar sempre aqui", analisou o atleta.

A Seleção Brasileira tem sofrido com a oscilação dos centroavantes nas últimas convocações. A equipe vem encontrando dificuldades para encontrar um nove que se firme totalmente no time titular. A missão, agora, é de Ancelotti. Em seus primeiros jogos, o italiano testou uma formação sem um nove fixo, e outra com Richarlison.

João Pedro acredita que o camisa nove da Seleção Brasileira precisa ter uma "performance contínua" para ter um lugar mais garantido no time titular. Em alta no Chelsea, o jovem de 23 anos pode, quem sabe, ser este nome.

"Para ser o nove da Seleção, você tem que ter uma performance contínua. Na minha cabeça, não friso exatamente isso. Friso em trabalhar para estar no melhor nível possivel, e no final quem decide quem vai ser o nove é o professor. Mas acredito que no ano que estamos, todos os jogadores têm que buscar estar no seu melhor nível para chegar na Copa do Mundo e demonstrar o melhor futebol", concluiu o atacante.

Situação do Brasil nas Eliminatórias

Posição na tabela : 3ª colocação, com 25 pontos. A Seleção tem 10 pontos a menos que a líder Argentina.

: 3ª colocação, com 25 pontos. A Seleção tem 10 pontos a menos que a líder Argentina. ?16 jogos

?7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas

?21 gols marcados e 16 sofridos

Próximos jogos do Brasil

Brasil x Chile (17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo)

(17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo) Data e horário: 04/09 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)