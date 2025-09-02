João Pedro detalha estilo de jogo e vislumbra retorno ao Maracanã pela Seleção: "Muito especial"

O atacante João Pedro ganhou uma maior visibilidade no cenário do futebol nacional e internacional após ser contratado e brilhar pelo Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Em grande fase pelos Blues, o centroavante foi convocado pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira.

João Pedro ainda não é figurinha carimbada nas convocações da Seleção Brasileira. Muito pelo contrário. O atacante foi chamado pela primeira vez em 2023, sob o comando de Fernando Diniz. Ganhando cada vez mais notoriedade, ele detalhou um pouco mais das suas características e revelou como gosta de jogar.

"Eu sou um nove mais versátil, que não fica preso dentro da área. Gosto de ter liberdade para jogar. Busco sempre estar muito ativo em campo, não só esperando o último passe, último chute para gol, mas sim podendo ajudar o time a criar jogadas e finalizar. Mas como vocês estão me acompanhando bastante, consigo jogar como 10 e tenho esse faro de gol. Isso, para o futebol europeu, vem sendo muito importante. Hoje, na Europa, não tem nove fixo. Os jogadores vêm evoluindo", explicou o atleta de 23 anos.

O atacante do Chelsea foi incluído pela primeira vez na lista de Ancelotti, que teve ao todo nove novidades. Em coletiva, o comandante italiano explicou que, com a Seleção já classificada à Copa do Mundo de 2026, tinha o desejo de conhecer novos jogadores.

João Pedro revelou que ainda não teve uma conversa direta com Ancelotti sobre qual poderá ser sua função dentro de campo, mas deixou claro que está disposto a ajudar de todas as formas.

"Ainda não tive uma conversa sobre minha posição com o Ancelotti, mas acredito que, se ele me convocou, é porque gostou do que venho fazendo lá fora. É colocar em prática aqui, e acho que tem tudo para dar certo", afirmou.

João Pedro relembra percalços e aguarda retorno ao Maracanã

Revelado pelo Fluminense, João Pedro contou que quase desistiu de seguir carreira como jogador. O centroavante, hoje no Chelsea, relembrou as dificuldades enfrentadas até aqui e destacou a importância da família para alcançar os objetivos que traçou no futebol.

"Não só força de vontade, mas o apoio da minha família foi essencial. Teve um momento na base que pensei em parar de jogar, estava num momento difícil, não estava tendo oportunidades. Acho que ela [mãe] sente muito orgulho de mim. Sempre que visto a camisa da Seleção, estou representando ela, mas também o país. É acreditar nos seus sonhos porque nada é impossível, e persistir. Imagina se, lá atrás, eu tivesse parado? Não estaria aqui realizando meu sonho, defendendo a maior Seleção do mundo. Persistência, foco, porque no final tudo dá certo", disse.

A Seleção Brasileira encara o Chile nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O confronto será especial para João Pedro, que pode voltar a entrar em campo no palco do estádio em que fez sua estreia no profissional do Fluminense, lá em 2019.

Na ocasião, o jovem atacante foi acionado pelo técnico Fernando Diniz no duelo contra o Volta Redonda, na primeira rodada do Campeonato Carioca de 2019. O jogador entrou na segunda etapa, substituiu Zé Ricardo, e disputou os 45 minutos finais no empate em 1 a 1 do Fluminense.

"O Maracanã é um estádio muito especial para mim, foi onde comecei, onde fiz meu primeiro gol, minha estreia, primeiro hat-trick. Vestir a camisa da Seleção e, se Deus quiser, poder jogar vai ser um momento muito especial, não só para mim, mas para toda minha família. Que possa sair o primeiro gol também. É um momento que venho sonhando bastante. Vou seguir trabalhando, porque sei que está cada vez mais perto", finalizou João Pedro.

Situação do Brasil nas Eliminatórias

Posição na tabela : 3ª colocação, com 25 pontos. A Seleção tem 10 pontos a menos que a líder Argentina.

: 3ª colocação, com 25 pontos. A Seleção tem 10 pontos a menos que a líder Argentina. ?16 jogos

?7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas

?21 gols marcados e 16 sofridos

Próximos jogos do Brasil

Brasil x Chile (17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo)

(17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo) Data e horário: 04/09 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)