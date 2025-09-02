Jean Lucas revela impressões sobre Ancelotti e celebra reencontro com Paquetá na Seleção

Novidade na Seleção Brasileira, Jean Lucas celebrou a oportunidade de trabalhar com o técnico Carlo Ancelotti. O meio-campista do Bahia exaltou o italiano.

"Ancelotti é muito gente boa, tive contatos com ele ontem e hoje. Ele brincou comigo. Para mim, é muito bom estar sendo treinado por um treinador de excelência, um dos melhores do mundo. A seleção está recheada de boas pessoas. Estou muito feliz de estar aqui", disse.

O jogador de 27 anos também está contente por voltar a treinar com o meia Lucas Paquetá. Os dois jogaram juntos no Flamengo, tanto na base quanto no profissional, e no Lyon, da França.

Agora, Jean Lucas vive a expectativa de poder defender a Amarelinha junto com o amigo.

"O Paquetá, a gente jogou junto desde a base. Jogamos junto no Flamengo. Ele está na Seleção há sete anos. É muito importante ter ele aqui para mim. Fazia tempo que a gente não tinha esse contato. Para mim é muito bom ter ele aqui. É um cara de excelência. Vou estar muito feliz se puder jogar com ele em campo", finalizou.

Situação do Brasil nas Eliminatórias

Posição na tabela: 3ª colocação, com 25 pontos. A Seleção tem 10 pontos a menos que a líder Argentina.

16 jogos - ?7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas / 21 gols marcados e 16 sofridos

Próximos jogos do Brasil

Brasil x Chile (17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo)



Data e horário: 04/09 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)



Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Bolívia x Brasil (18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo)



Data e horário: 09/09 (terça-feira), às 20h30 (de Brasília)



Local: Estádio Municipal El Alto, em La Paz (Bolívia)