Jean Lucas agradece e exalta Ceni ao realizar sonho de ir à Seleção: "Me potencializou muito"

Jean Lucas não escondeu a sua emoção ao conceder a sua primeira entrevista coletiva pela Seleção Brasileira. Nesta terça-feira, o meio-campista comentou a sensação de estar integrado ao elenco do Brasil para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Agradeço a Deus e meu clube e por tudo, Sei que o meio campo da Seleção tá cheio de bons jogadores. Estar aqui é marcante e gratificante. Eu fazendo bem no Bahia, seguir performando, as coisas vão ser feitas", relatou.

"É um sonho, para todo jogador. Todo garoto que sonha em ser jogador, quer vestir a camisa. Foi algo extraordinário quando ele me ligou. Não sabia nem o que fazer. Foi uma realização de tudo que passei na vida. Estou aqui com excelentes jogadores. A Granja é espetacular e fui muito bem recebido. Estou muito feliz de estar aqui", completou.

Gratidão a Ceni

O jogador de 27 anos também fez questão de destacar a importância de Rogério Ceni, seu treinador no Bahia. O atleta afirmou que mudou muito, tanto dentro quanto fora de campo, desde que começou a trabalhar com o ex-goleiro.

"O Rogério me potencializou muito. Antigamente eu jogava muito como primeiro ou segundo volante. Agora jogo como um meia, chegando mais perto da área. Com isso, consigo dar assistência e fazer gols. Isso fez o Ancelotti me chamar para a Seleção. Consigo chegar bem na frente e votar na marcação. Acho que foi isso que me trouxe até aqui", analisou.

"Somente gratidão ao Rogério por tudo. Foi um cara que me mudou muito como pessoa e jogador, me ajudou muito na minha chegada ao Bahia. Ele me ligou antes de fechar, que eu iria ajudar ele e ele me ajudar. Ele me ajudou a fazer mais gols. Com isso, consegui chegar aqui. Tenho muito a crescer, mas só tenho a agradecer ao Rogério e ao Bahia por chegar aqui", acrescentou.

Feito histórico

A convocação de Jean Lucas, que substituiu o lesionado Joelinton, também representa um feito histórico para o Bahia. Pela primeira vez desde 1991, o clube volta a ter um jogador na Seleção Brasileira.

"Sei que é algo muito marcante, é uma responsabilidade muito grande que estou carregando, representar o nordeste e o Bahia. Sei que é seguir fazendo bem no Bahia que vou conseguir feitos incríveis pela Seleção Brasileira", salientou.

?? Jean Lucas falou sobre o Bahia e a Nação Tricolor em seu 1º dia na Seleção #BBMP pic.twitter.com/xJRlZ6oPwo ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) September 2, 2025

Anos de aprendizado

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Jean Lucas se destacou no Santos antes de ir para a Europa para defender as cores de Lyon, Brest e Monaco. Em 2023, voltou para o Peixe, mas saiu pela porta dos fundos após o rebaixamento à Série B. Em 2024, então, acertou com o Bahia, onde vive grande fase.

Na atual temporada, o volante soma 41 jogos, sendo titular em 37 deles, com seis gols marcados e uma assistência.

"Esses dois anos foram uma loucura. Voltei para o Santos, as coisas não aconteceram da forma que queria. Cheguei no Bahia muito mais maduro. Como jogador e pessoa. Me tornei pai também. Minha esposa e meus pais me ajudam muito para eu estar bem de cabeça. Foram dois anos incríveis. Ano passado com Bahia e esse ano também", relembrou.

"Nestes dois anos, cresci muito como profissional. O Rogério me ajudou muito. Trabalhei por fora também. Sei que tenho muito a evoluir. Sei que tem jogadores aqui que vão me dar também", ampliou.

Por fim, Jean Lucas destacou a importância da sua família neste processo de amadurecimento.

"Meu pai é um cara que me cobra muito, sempre pega no meu pé. Jogos que eu jogo bem, ele fala que eu fiz minha parte, não dá um elogio, nada. Mas ele sempre foi assim. Meu pai é muito importante na minha vida, minha mãe e esposa também. Minha esposa não entende nada, mas fala se eu joguei bem. Se hoje estou aqui, é graças a todos eles", finalizou.

Situação do Brasil nas Eliminatórias

Posição na tabela: 3ª colocação, com 25 pontos. A Seleção tem 10 pontos a menos que a líder Argentina.

16 jogos - ?7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas / 21 gols marcados e 16 sofridos

Próximos jogos do Brasil

Brasil x Chile (17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo)



Data e horário: 04/09 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)



Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Bolívia x Brasil (18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo)



Data e horário: 09/09 (terça-feira), às 20h30 (de Brasília)



Local: Estádio Municipal El Alto, em La Paz (Bolívia)