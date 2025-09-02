Ivete Sangalo se apresenta no Maracanã antes de Brasil x Chile pelas Eliminatórias

Nesta quinta-feira, a cantora Ivete Sangalo fará show antes da bola rolar para Brasil e Chile, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

"A Ivete está entre as vozes mais conhecidas do Brasil e ninguém melhor do que ela para abrilhantar ainda mais o espetáculo. Ela sempre foi uma torcedora da Seleção Brasileira e tenho certeza de que vai levantar o Maracanã", destacou Samir Xaud, presidente da CBF.

Palavra de Ivete Sangalo

"O futebol tem uma relação direta com a energia da minha música. Será um prazer cantar no Maraca para uma torcida gigante", comemorou a cantora.

Sem tempo ruim! ??? O treino de ontem foi na chuva, mas nada tira o foco da nossa Seleção. ? Rafael Ribeiro / CBF pic.twitter.com/64GkQoIs9K ? brasil (@CBF_Futebol) September 2, 2025

Momento marcante

Sua música "Festa", lançada em 2001, levou ainda mais emoção à conquista do penta em 2002 e era tocada por jogadores e integrantes da comissão técnica para celebrar as vitórias durante a Copa do Mundo.

Após o título, no retorno ao Brasil, Ivete recepcionou a delegação pentacampeã mundial em um trio elétrico em Brasília, diante da multidão nas ruas da capital federal.

Casa cheia

Até o momento, 45 mil ingressos foram vendidos para o penúltimo compromisso da Seleção Brasileira nas Eliminatórias. Na próxima terça-feira, o Brasil volta a campo para enfrentar a Bolívia, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal El Alto.