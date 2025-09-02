Grêmio avança por atacante Willian, ex-Corinthians, e fica próximo de acerto

Apesar da janela de transferências europeia ter fechado, o Grêmio continua procurando reforços. Após anunciar o retorno de Arthur na última quinta-feira, o Imortal está próximo de acertar a contratação do atacante Willian, ex-Corinthians que está livre no mercado.

O atacante brasileiro está sem clube desde 1º de julho, quando seu contrato com o Fulham-ING terminou. Willian não estava disposto a retornar ao futebol brasileiro, mas vê com bons olhos a ida ao Grêmio. É provável que ele assine contrato com o Imortal até o final de 2026. As informações são da ESPN.

Alvo do Grêmio

Willian é "sonho antigo" da diretoria do Grêmio, que especulou o atacante nas últimas janelas de transferências.

Caso o contrato seja assinado, é esperado que Willian seja titular do Grêmio. O ponta direita se junta a Pavón e Alysson na posição, mas deve ganhar espaço com Mano Menezes.

Sucesso internacional

O atacante é o brasileiro com mais jogos na história do Campeonato Inglês, com 327 aparições. Além do Fulham, Willian também atuou por Arsenal e Chelsea. No lado azul de Londres, conquistou a Premier League duas vezes.

Além dos dois títulos ingleses pelo Chelsea, também venceu uma Copa da Inglaterra, uma Liga Europa e uma Copa da Liga Inglesa pelos Blues. Na Europa, também teve sucesso no Shakhtar, com cinco títulos ucranianos e uma conquista de Copa da Uefa (atual Liga Europa).

Fase do Grêmio

O Imortal busca se recuperar na reta final da temporada. Eliminado das copas, a equipe se concentra em melhorar o desempenho no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time está na 13ª posição, com 25 pontos, apenas três a mais que o Vitória, primeiro time do Z4.

