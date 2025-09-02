Topo

Goleiro Ochoa diz que vai tomar café e 'dá perdido' quando iria assinar com time espanhol

02/09/2025 18h46

O goleiro Guillermo Ochoa, conhecido por defesas milagrosas em Copa do Mundo, protagonizou um drible nesta semana. Ele assinaria com o Burgos, da segunda divisão da Espanha, mas disse que sairia para tomar um café, não voltou para fechar o contrato e passou a ignorar ligações.

Após uma temporada no AVS, de Portugal, Ochoa tinha acerto encaminhado com o Burgos. O goleiro de 40 anos quer se manter ativo e tenta voltar à seleção mexicana. O técnico Javier Aguirre convocou outros três atletas para a posição nesta Data Fifa.

Entretanto, segundo o jornalista Sergio González, da rádio espanhola Onda Cero, Ochoa divergiu de um ponto do contrato. Então, o mexicano disse que iria tomar um café e retornaria quando houvesse um novo acordo com a correção.

A mudança até foi feita pela direção, mas o goleiro não aparecia. Ochoa, que já havia realizado os exames médicos, também não atendeu aos telefonemas feitos pelo clube.

Com a janela europeia de transferências próxima do fim, o Burgos correu para contratar outro goleiro. O acerto foi com Jesús Ruiz, de 28 anos. Ele estava livre no mercado após deixar o Racing Club de Ferrol, da terceira divisão espanhola.

