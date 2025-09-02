Goleiro Ederson troca Manchester City pelo Fenerbahçe após oito anos e vários títulos

(Reuters) - O goleiro brasileiro Ederson completou uma transferência permanente para o time turco Fenerbahçe após oito anos repletos de troféus no Manchester City, anunciou o clube da Premier League nesta terça-feira.

Ederson levantou 18 troféus no City após sua transferência do time português Benfica em 2017, incluindo seis títulos da Premier League e um da Liga dos Campeões. Ele também ganhou o prêmio Luva de Ouro da Premier League três vezes.

O City deve substituir o goleiro brasileiro de 32 anos pelo italiano Gianluigi Donnarumma, ex-Paris St Germain.

"Ele realmente consolidou seu lugar na história do Manchester City, e todos nós desejamos a ele o melhor no próximo capítulo de sua carreira", disse o diretor de futebol do City, Hugo Viana, em um comunicado.

"E ele nos deixa sabendo que sempre será bem-vindo neste clube de futebol."

A mídia britânica informou que a taxa de transferência foi de cerca de 12 milhões de libras (US$16,21 milhões).

"Foi acordado com o clube Manchester City e Ederson Santana de Moraes a respeito de sua transferência. O jogador receberá um valor líquido de 11 milhões de euros (US$12,88 milhões) por temporada a partir da temporada 2025-2026", disse o Fenerbahçe.

Eles não revelaram a duração do contrato.

Ederson, que estava entrando no último ano de seu contrato, tem sido o número um do City desde que se mudou para o Etihad por 40 milhões de euros (US$46,83 milhões).

"Deixo o Manchester City incrivelmente orgulhoso do que conquistamos juntos e me sinto honrado por ter vestido a camisa tantas vezes", disse Ederson, acrescentando que se orgulha do que o clube conquistou sob o comando do técnico Pep Guardiola.

"Sob o comando de Pep, nós dominamos a Premier League e conquistamos a Europa. Cheguei a Manchester há oito anos cheio de esperança, mas não poderia ter previsto um período tão bonito juntos."

"Jogar pelo City foi o momento mais especial da minha vida e sempre serei um torcedor deste clube especial", completou.

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare em Bengaluru; reportagem adicional de Canan Sevgili)