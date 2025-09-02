Frías promete atitude e boa saída de bola no Santos: "Podemos criar um vínculo lindo"

Recém-anunciado pelo Santos, Adonís Frías se apresentou à torcida. O zagueiro argentino prometeu muito raça dentro de campo e também espera poder ajudar o clube na saída de bola.

"A torcida pode esperar um jogador com muita atitude e garra. Tecnicamente, gosto de jogar com a bola nos pés, e que ela saia 'limpa' lá de trás. Quando for necessário um pouco de garra, de luta, também estarei preparado para esses momentos. Acredito que podemos criar um vínculo muito lindo com a torcida! Obviamente isso depende de mim e do meu rendimento dentro de campo. Minhas expectativas são muito boas", disse.

O jogador de 27 anos chega do León, do México, com contrato até 31 de dezembro de 2028. O argentino vestirá a camisa 98, em alusão a seu ano de nascimento.

Adonis Frías já esteve nos camarotes da Vila Belmiro na última partida pelo Campeonato Brasileiro, no empate de 0 a 0 com o Fluminense. Ele não poupou elogios à nova casa e à torcida santista.

"A Vila Belmiro é um estádio muito lindo, onde a torcida apoia muito, e pude sentir de perto esse apoio. Precisamos usar isso a nosso favor e temos que ser muito fortes jogando em casa. Prometo entregar meu melhor, com garra e protagonismo e espero que isso possa contagiar a torcida para que nos apoie em busca das vitórias, que sei que precisamos neste momento", finalizou.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)