Fortaleza demite técnico Renato Paiva; veja detalhes

02/09/2025 20h18

Renato Paiva não é mais técnico do Fortaleza. O clube decidiu demitir o treinador nesta terça-feira, dois dias após a derrota de 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Também deixam o clube os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel Santos, além do preparador de goleiros Rui Tavares.

O técnico português não resistiu à má fase do Fortaleza. A equipe não vence desde 26 de julho, quando superou o Red Bull Bragantino por 3 a 1, pelo Brasileirão. De lá para cá, foram seis derrotas e dois empates.

Renato Paiva havia sido anunciado em 17 de julho para substituir Juan Pablo Vojvoda. No comando, disputou dez partidas, somando apenas uma vitória, três empates e seis derrotas - sendo quatro consecutivas.

A passagem chega ao fim com o Fortaleza dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão: o Leão ocupa a 19ª posição, com apenas 15 pontos. Além disso, o treinador amargou a eliminação para o Vélez Sarsfield nas oitavas de final da Libertadores.

Renato Paiva - Fortaleza

Mateus Lotif

Marcada por turbulências, a trajetória de Paiva incluiu o afastamento de cinco jogadores - entre eles Deyverson - e até a chegada de reforços pedidos por ele. Mesmo assim, os resultados nunca vieram de forma convincente.

Sem Renato Paiva, o Fortaleza volta a campo no dia 13 (um sábado), quando enfrenta o Vitória, pela 23ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão.

Confira a nota completa do Fortaleza sobre a saída de Renato Paiva:

O Fortaleza Esporte Clube comunica a saída do treinador Renato Paiva do comando técnico da equipe.

Os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel Santos e o preparador de goleiros Rui Tavares também deixam o Clube.

O Leão do Pici agradece os serviços prestados e deseja sucesso para o treinador e sua comissão.

