Fluminense tem o quinto pior aproveitamento no Brasileirão após Mundial

Desde que retornou dos Estados Unidos, após disputar o Mundial de Clubes e terminar entre os quatro melhores times do mundo, o Fluminense não tem conseguido um bom desempenho no Campeonato Brasileiro.

Depois de um resultado histórico na competição internacional, o Tricolor somou apenas oito pontos em nove partidas no Brasileirão, segundo dados da UFMG, com aproveitamento de 29,63%. Foram duas vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Desde julho, apenas Atlético-MG (16,67% de aproveitamento), Fortaleza (18,52%), Bragantino (23,33%) e Sport (25,93%) tiveram desempenho pior na competição.

Apesar da má fase no campeonato nacional, o Flu vem de boas campanhas na Copa do Brasil e na Sul-Americana. A equipe eliminou o Internacional e o América de Cali (COL), respectivamente, e avançou às quartas de final de ambas as competições.

Próximo duelo

O time carioca deve aproveitar a Data Fifa para descansar os jogadores. A próxima partida do Fluminense será no dia 10, às 19h (de Brasília), no Maracanã, contra o Bahia, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor precisa reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida e vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar à semifinal da competição.