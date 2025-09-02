Topo

Fla mais talentoso e Palmeiras mais completo; Arnaldo analisa o mercado

02/09/2025 12h24

O Flamengo elevou o patamar técnico do seu elenco com os reforços do meio do ano, enquanto o Palmeiras ficou ainda mais completo e equilibrado, analisou Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

O elenco do Flamengo tem melhores jogadores, mas eu acho o elenco do Palmeiras mais completo. Em todas as posições, mais coberto. E, tecnicamente, o Flamengo tem mais jogadores capazes de desequilibrar.

Acho o elenco do Flamengo um pouco superior tecnicamente, mas acho do Palmeiras mais completo em número de opções.
Arnaldo Ribeiro

O Flamengo contratou Emerson Royal, Jorginho, Saúl, Samuel Lino na janela de transferências. Já o Palmeiras trouxe Andreas Pereira, Carlos Miguel, Ramón Sosa, Jefté e Khellven.

