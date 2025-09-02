Fla mais talentoso e Palmeiras mais completo; Arnaldo analisa o mercado

O Flamengo elevou o patamar técnico do seu elenco com os reforços do meio do ano, enquanto o Palmeiras ficou ainda mais completo e equilibrado, analisou Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.
O elenco do Flamengo tem melhores jogadores, mas eu acho o elenco do Palmeiras mais completo. Em todas as posições, mais coberto. E, tecnicamente, o Flamengo tem mais jogadores capazes de desequilibrar.
Acho o elenco do Flamengo um pouco superior tecnicamente, mas acho do Palmeiras mais completo em número de opções.
Arnaldo Ribeiro
O Flamengo contratou Emerson Royal, Jorginho, Saúl, Samuel Lino na janela de transferências. Já o Palmeiras trouxe Andreas Pereira, Carlos Miguel, Ramón Sosa, Jefté e Khellven.
Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte
Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:
Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)
Confira os horários das lives do UOL Esporte
08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.