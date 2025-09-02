Topo

Fla usa Data Fifa para recuperar lesionados e quer força máxima na Liberta

A Data Fifa veio a calhar para o Flamengo. Com três jogadores importantes lesionados, o Rubro-Negro aproveitará o período sem jogos para recuperá-los e quer ter força máxima nas quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, da Argentina.

Precisa recuperar trio

O Rubro-Negro tem três jogadores no departamento médico: Alex Sandro, Jorginho e Erick Pulgar.

Alex Sandro teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória. A contusão o fez ser cortado da seleção brasileira nos jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias. O caso, porém, não é grave e há otimismo de que ele já esteja disponível no retorno do calendário de jogos.

Jorginho também não preocupa. Ele sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda durante a semana passada e, por precaução, foi poupado no empate em 1 a 1 com o Grêmio, no último domingo. O volante, porém, não deverá ser problema para os próximos jogos.

O caso mais complexo é o do volante Erick Pulgar. O chileno sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito na eliminação para o Bayern de Munique, no Mundial de Clubes, no dia 29 de junho. Ele precisou passar por uma cirurgia no dia 3 de julho e, desde então, está fora dos gramados.

Fla quer ter Pulgar contra o Estudiantes

O Flamengo realiza uma força-tarefa para ter Erick Pulgar contra o Estudiantes, nas quartas de final da Libertadores. O UOL apurou que hoje a tendência é a de que o chileno só fique à disposição no jogo de volta, dia 25 de setembro, na Argentina. O duelo de ida, no Maracanã, será dia 18 de setembro.

O volante é um dos "queridinhos" do técnico Filipe Luís. O treinador vê o jogador desempenhando um papel fundamental em seu esquema tático, apesar do trio Jorginho-Saúl-Arrascaeta estar se entendendo bem em sua ausência e de De la Cruz ter retornado de lesão.

Todos eles têm o mesmo conteúdo tático. Temos agora seis volantes (Erick, Jorginho, Saúl, Evertton, Allan e De la Cruz). Todos têm características diferentes e formas de aplicar esse conteúdo passado de forma diferente. Escolho sempre o que acredito ser o melhor para a equipe. O Erick é um pilar e estamos todos querendo que ele volte
Filipe Luís

"Folgão" para o elenco

O elenco do Flamengo ganhou um folgão após o empate em 1 a 1 com o Grêmio, no último domingo. Os jogadores só se reapresentam no Ninho do Urubu na próxima sexta-feira (5).

O Rubro-Negro só retorna a campo no dia 14 de setembro, contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS), pelo Campeonato Brasileiro.

