Ex-rival questiona futuro de Patrício Pitbull no UFC: "Não encontrou seu ritmo"

Considerado por muitos como o maior nome na história do Bellator, Patrício Freire teve sua contratação pelo Ultimate comemorada por boa parte da comunidade do MMA. Porém, até o momento, o brasileiro ainda não conseguiu confirmar dentro do octógono a expectativa criada em torno de sua chegada no evento, tendo acumulado uma vitória e uma derrota, além de apresentações abaixo do esperado. Neste sábado (6), 'Pitbull' terá mais uma chance para mostrar seu verdadeiro valor, no card do UFC Paris, mas um antigo rival não parece confiar nesta possibilidade.

Último adversário do potiguar no cage do Bellator, antes de sua transferência para o UFC, Jeremy Kennedy colocou em xeque a capacidade atual de Patrício Pitbull apresentar o mesmo nível de desempenho que costumava ter no auge de sua carreira. Para o canadense, que foi derrotado por nocaute técnico por Freire em março de 2024, a queda de rendimento do veterano pode ser explicada pela idade avançada do mesmo, o que inviabilizaria uma solução para o problema.

"Toda vez que vejo Pitbull agora, desde a minha luta, eu fico tipo: 'Ah, ele está chegando naquele ponto (fim de carreira)'. Ele ainda consegue fazer isso, obviamente, como na última contra Dan (Ige), mas eu acho que a juventude está, aos poucos, começando a pegar. (Losene) Keita, acho que vai ser demais para ele, muito forte, e Pitbull ainda não encontrou seu ritmo no UFC. Nessa idade e nesse estágio da sua carreira, eu não o vejo rejuvenescendo-se muito. Acredito que vamos ver o mesmo Pitbull que estamos vendo e eu não sei se isso é o suficiente para dar conta do recado", ponderou Kennedy, em entrevista ao 'MMA Canada'.

Patrício Pitbull no UFC Paris

Neste sábado, Patrício Pitbull entrará em ação no octógono do UFC Paris, na capital da França, para enfrentar o estreante Losene Keita, ex-bicampeão do evento europeu 'Oktagon MMA'. O confronto entre o já renomado lutador brasileiro e o atleta nascido na Guiné e radicado na Bélgica foi alvo de algumas críticas, principalmente dos fãs do potiguar, que esperavam um adversário ranqueado para medir forças com Freire, que vem de vitória sobre Dan Ige e estreou no ranking top 15 dos penas do Ultimate.

