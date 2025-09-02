Ex-Palmeiras, Luan Cândido é anunciado como reforço do Sport

Nesta terça-feira, o Sport anunciou a contratação por empréstimo de Luan Cândido, que pertence ao Red Bull Bragantino e estava cedido ao Grêmio. Formado na base do Palmeiras, o lateral esquerdo de 24 anos chega ao clube com vínculo válido até o final desta temporada.

Atuando pelo Grêmio, Luan disputou apenas três partidas e não teve participações em gols no ano. A última atuação do lateral foi no dia 5 de julho, no empate sem gols com o Atlético Grau, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

???? é do Leão! ??? O departamento de futebol do Sport oficializa a contratação do lateral-esquerdo Luan, que chega por empréstimo sem custos junto ao Red Bull Bragantino, com vínculo válido até dezembro de 2025: https://t.co/misVG4KDhN pic.twitter.com/xGVeeIsg5x ? Sport Club do Recife (@sportrecife) September 2, 2025

Revelado pelo Palmeiras, Luan Cândido migrou para o futebol alemão em 2019, quando foi vendido ao RB Leipzig. Em seguida, voltou ao Brasil para defender Red Bull Bragantino e Grêmio antes de chegar ao Sport.

Luan é o 11º reforço do time pernambucano nesta janela de transferências. Antes dele, Gabriel Vasconcelos, Ramon, Kévyson, Aderlan, Pedro Augusto, Lucas Kal, Derik Lacerda, Ignacio Ramírez, Matheusinho e Léo Pereira foram anunciados.