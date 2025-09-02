Topo

Ex-campeão, Robert Whittaker admite chance remota de título no UFC: "Sonho impossível"

02/09/2025

Após ser superado na luta principal do UFC Abu Dhabi, Robert Whitaker deixou claro que aquela derrota "não era o fim", afastando rumores de uma possível aposentadoria dos esportes de combate. Mas, se por um lado, o revés contra Reinier de Ridder não selou o fim de sua carreira como profissional, por outro, pode, sim, ter colocado um ponto final em suas aspirações de título na principal liga de MMA do mundo. E quem afirma isso é o próprio ex-campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate.

Em recente entrevista ao canal 'Submission Radio', Whittaker 'ativou o modo sincerão' e classificou suas atuais aspirações pelo cinturão do UFC como "um sonho impossível". Aos 34 anos e vindo de duas derrotas, o australiano acabou perdendo espaço no top 5 da categoria, figurando atualmente na oitava colocação. Ciente de que teria que emplacar uma longa sequência de triunfos para, quem sabe, vislumbrar outro 'title shot', Robert parece já ajustar suas próprias expectativas.

"O cinturão é como um sonho impossível nesse momento. Depois de perder para o 'RDR', é outra derrota, e isso me afasta muito mais do título do que eu gostaria. Agora, minha trajetória meio que mudou. Tenho mais algumas lutas (restantes). Quero aproveitar a jornada, aproveitar as lutas. Quero que minha família faça parte disso. Não estou fechando totalmente as portas (para um title shot), mas compreendo o trabalho que tenho pela frente", admitiu o australiano.

Pior fase nos últimos anos

Com a derrota por decisão dividida dos juízes para Reinier de Ridder, no UFC Abu Dhabi, em julho, Robert Whittaker chegou ao segundo revés consecutivo - sua pior marca em mais de dez anos. A última - e até então única - vez que o australiano havia sofrido duas derrotas consecutivas foi em 2014, com tropeços diante de Court McGee e Stephen Thompson, quando ainda competia na categoria dos meio-médios (77 kg).

