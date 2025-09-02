Entenda por que Corinthians recusou R$ 190 milhões por Yuri Alberto apesar de crise financeira

A diretoria do Corinthians recusou nos últimos dias uma oferta de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões) da Roma pelo atacante Yuri Alberto. Apesar da forte crise financeira no Parque São Jorge, o Timão não quis sequer abrir negociação com os italianos.

O Corinthians não tem nenhuma intenção de negociar Yuri Alberto neste momento. O clube entende que, com a janela de transferências perto do fim, não haveria tempo hábil para derrubar o transfer ban da Fifa e repor a saída do camisa 9.

O time foi punido pela entidade máxima do futebol em razão de uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, pela aquisição de Félix Torres. A venda de Yuri poderia ajudar o clube a quitar tal pendência e se livrar da sanção, mas o Timão entende que não vale a pena.

Um dos motivos é que o Corinthians detém apenas 50% dos direitos econômicos do centroavante. Sendo assim, caso concretizasse a venda para a Roma, o clube ficaria com R$ 95 milhões.

Isso sem contar com o fato de que Yuri Alberto, embora tenha sofrido com alguns problemas físicos, é o artilheiro da equipe alvinegra na atual temporada. Ele possui 13 gols marcados em 40 partidas disputadas neste ano.

Elenco fechado

A diretoria do Corinthians, no momento, vê o elenco como fechado. O clube não pretende se desfazer de outros jogadores até para não enfraquecer o grupo comandado por Dorival Júnior, já que não teve condições de trazer os reforços pedidos pelo treinador.

Em dificuldades financeiras, o Timão contratou apenas o atacante Vitinho, que estava livre no mercado. A diretoria chegou a mapear quatro atletas e tinha conversas avançadas com dois, dentre eles, o ponta norte-americano Agustín Anello, mas não conseguiu viabilizar os reforços em razão do transfer ban.

Na última coletiva de imprensa, Dorival admitiu que não espera mais reforços. "A respeito de contratações, já tenho a consciência e o entendimento de que não vai acontecer. A partir daí, o assunto morreu. Vamos trabalhar para fazer o nosso melhor, até porque confio muito que nós possamos ir mais longe em relação ao momento que nós estamos".