Entenda como data Fifa pode ser trunfo para início de Vojvoda no Santos

A data Fifa se aproxima e, com ela, o técnico Juan Pablo Vojvoda ganhará um trunfo para implementar as características de seu trabalho no Santos. Em meio aos compromissos das seleções nacionais, o treinador terá cerca de 11 dias de preparação no período.

O único desfalque do Santos para os treinos da data Fifa será o volante Tomás Rincón. O jogador foi convocado pela seleção da Venezuela para os jogos contra Argentina, fora de casa, e Colômbia, em território venezuelano. O primeiro jogo acontece nesta quinta-feira, enquanto o segundo está previsto para a terça-feira (09).

O elenco do Santos se reapresenta nesta quarta-feira para dar início aos trabalhos durante a data Fifa. Vojvoda pode aproveitar o período para seguir implementando sua filosofia de trabalho e conhecer os novos reforços, além de recuperar os atletas lesionados e passar mais confiança aos jogadores em baixa.

Tempo para implementar filosofia e conhecer reforços

Vojvoda terá seu maior tempo para preparar a equipe desde a chegada ao Santos. O treinador argentino poderá utilizar os treinos para fazer novos testes e pensar em mudanças táticas e estratégicas já de olho na partida contra o Atlético-MG, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para além disso, o comandante também busca conhecer e entender melhor as características dos atletas que estão a sua disposição no plantel santista. Vojvoda, por exemplo, tenta encontrar um jeito de extrair o melhor de todos os seus jogadores, sendo titulares ou reservas.

O treinador ainda está à espera dos três reforços que o Santos lhe prometeu e já engatilhou. São eles: o zagueiro Adonis Frías, em definitivo; o meio-campista Victor Hugo e o centroavante Lautaro Díaz, ambos por empréstimo até meados de 2026.

"Sim, [a data Fifa] vai servir. Vou utilizar essa data para treinar, continuar conhecendo os jogadores, para talvez ter a possibilidade de conhecer dois ou três jogadores novos que vão chegar nessa janela, que vai fechar terça-feira. É sempre importante ter o tempo com os jogadores. Vamos utilizá-la principalmente para trabalhar para a partida em Belo Horizonte", avaliou Vojovda em coletiva no último domingo.

Recuperar lesionados

A data Fifa também será importante para que o Santos possa recuperar dois jogadores importantes de seu plantel: João Basso e Willian Arão. O zagueiro e o volante estão entregues ao departamento médico e ainda não possuem previsão de retorno, mas podem acelerar a recuperação na ausência de jogos.

João Basso teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda no último dia 31 de julho e completou um mês longe dos gramados no último domingo. O defensor está no processo de transição física e chegou a correr no gramado em atividades recentes do elenco.

Willian Arão, por sua vez, tem uma contusão na panturrilha direita, anunciada pelo clube no último dia 25 de julho. O volante chegou a evoluir no processo de recuperação, mas voltou a sentir dores. Ele também está em transição, mas tem situação mais indefinida que Basso.

João Basso no treino do Santos do último sábado

Passar confiança aos atletas

Vojvoda ainda pode aproveitar a data Fifa para ajudar alguns jogadores a recuperar a confiança. Um exemplo a ser seguido é o caso de Zé Ivaldo, que voltou a jogar depois de um mês afastado. O zagueiro ganhou oportunidade como titular diante do Fluminense e teve atuação segura.

Outros jogadores, agora, podem ser trabalhados por Vojvoda e miram uma nova vida com o treinador. São os casos de Tiquinho Soares, Thaciano, JP Chermont e Deivid Washington. O argentino, inclusive, foi questionado sobre a importância da força psicológica no futebol.

"O psicológico é uma parte importante no futebol. Muitas vezes, se vai ao psicólogo e soluciona o problema. O melhor psicólogo que há é um bom resultado. Acho que é o melhor psicólogo que tem, até mesmo para o próprio treinador. Dentro de todos os aspectos que tem no futebol, o técnico, o tático, o físico, estão, logicamente, os jogadores fortes mentalmente nos momentos difíceis", declarou.

Situação do Santos no Campeonato Brasileiro

Posição na classificação: 16ª colocação, com 22 pontos conquistados em 21 rodadas. O Santos tem a mesma pontuação do Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)