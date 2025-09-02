Em Cotia, São Paulo bate o Cuiabá pelo Brasileiro sub-17

Nesta terça-feira, o São Paulo venceu o Cuiabá por 1 a 0 no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante João Costa, aos sete minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o São Paulo segue mirando a zona de classificação da competição, formada pelos oito primeiros colocados. Agora, o Tricolor tem 26 pontos em 17 jogos e, dependendo de outros resultados, pode terminar a rodada em 11º. Por sua vez, o Cuiabá está mal na tabela e permanece com 13 pontos após 17 partidas. O Dourado ocupa a 17ª posição na competição.

O São Paulo sub-17 volta a campo ainda nesta semana, no sábado (06), às 11h (de Brasília), quando enfrentará o Real Soccer, pelo Paulistão da categoria. O Cuiabá só voltará a campo no dia 16 de setembro (terça-feira), às 16h, contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão sub-17.

O gol da partida

O gol do São Paulo saiu aos sete minutos do segundo tempo. O jovem Renan arriscou de fora da área e a bola sobrou para João Costa, que finalizou na saída do goleiro e deu a vitória ao Tricolor em Cotia.