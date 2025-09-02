Topo

Esporte

Em boa fase, Vitor Roque é o líder em participações em gols pelo Palmeiras no segundo semestre

02/09/2025 06h00

Principal contratação do Palmeiras para a temporada, Vitor Roque vive o melhor momento pelo clube paulista. Autor do gol no empate diante do Corinthians, neste domingo, em 1 a 1, o atacante é o líder em participações diretas do Verdão no segundo semestre.

Em 14 jogos disputados desde o começo do mês de julho, sendo titular em 13 oportunidades, Vitor Roque marcou quatro gols, deu quatro assistências e precisou de 125 minutos por jogo para um envolvimento direto.

Além disso, o centroavante criou quatro grandes chances e deu 16 passes decisivos. Ainda finalizou 34 vezes, acertou o alvo em 16 delas, completou 34 dribles e sofreu um pênalti.

Com oito participações em gols, Vitor Roque é o líder do Palmeiras nesse período, à frente de Flaco López (6), Mauricio (5), Piquerez (3) e Facundo Torres (3).

Números de Vitor Roque

Contratado pelo Palmeiras junto ao Barcelona no começo do ano, Vitor Roque teve um início devagar pelo Verdão. Precisou de 13 jogos até marcar o primeiro gol e balançou as redes três vezes em 26 partidas.

Ao todo, o atacante de 20 anos já disputou 37 partidas com a camisa do Palmeiras, marcou sete gols e deu quatro assistências. Ele ainda é o quarto maior artilheiro da equipe na temporada, atrás apenas de Facundo Torres (8), Mauricio (10), Estêvão (12) e Flaco López (17).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Reforço do São Paulo, Mailton é líder em aproveitamento de gols de falta na Série B

Corinthians inicia negociações para renovar com lateral em fim de contrato

Chama! Bordão de Alex Poatan vira nome de novo álbum de banda de rock

Viagens e clássico paulista pelo Brasileiro: veja agenda do Santos no mês de setembro

Em boa fase, Vitor Roque é o líder em participações em gols pelo Palmeiras no segundo semestre

Basquete: ela se formou psicóloga nos EUA, voltou e virou revelação da LBF

Ancelotti começa preparação para a Copa com testes de novatos como em 2002

Jovem inspira grafite de Kobra antes de NFL em SP: 'Segurei a emoção'

Treino da seleção tem mistura de idiomas e Casemiro como líder na tradução

O que falta para São Paulo anunciar Marcos Leonardo no último dia da janela

Brasil dá adeus como rei do WSL Finals, mas formato não vai deixar saudades