Em boa fase, Vitor Roque é o líder em participações em gols pelo Palmeiras no segundo semestre

Principal contratação do Palmeiras para a temporada, Vitor Roque vive o melhor momento pelo clube paulista. Autor do gol no empate diante do Corinthians, neste domingo, em 1 a 1, o atacante é o líder em participações diretas do Verdão no segundo semestre.

Em 14 jogos disputados desde o começo do mês de julho, sendo titular em 13 oportunidades, Vitor Roque marcou quatro gols, deu quatro assistências e precisou de 125 minutos por jogo para um envolvimento direto.

Além disso, o centroavante criou quatro grandes chances e deu 16 passes decisivos. Ainda finalizou 34 vezes, acertou o alvo em 16 delas, completou 34 dribles e sofreu um pênalti.

Com oito participações em gols, Vitor Roque é o líder do Palmeiras nesse período, à frente de Flaco López (6), Mauricio (5), Piquerez (3) e Facundo Torres (3).

Vitor Roque é o líder de participações em gols do @Palmeiras no segundo semestre de 2025! ?? ?? 14 jogos

?? 4 gols

?? 4 assistências

?? 8 participações em gols (!)

? 125 mins p/ participar de gol (!)

? 4 grandes chances criadas

? 16 passes decisivos

? 34 finalizações (16... pic.twitter.com/oGMmestzlK ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) September 1, 2025

Números de Vitor Roque

Contratado pelo Palmeiras junto ao Barcelona no começo do ano, Vitor Roque teve um início devagar pelo Verdão. Precisou de 13 jogos até marcar o primeiro gol e balançou as redes três vezes em 26 partidas.

Ao todo, o atacante de 20 anos já disputou 37 partidas com a camisa do Palmeiras, marcou sete gols e deu quatro assistências. Ele ainda é o quarto maior artilheiro da equipe na temporada, atrás apenas de Facundo Torres (8), Mauricio (10), Estêvão (12) e Flaco López (17).