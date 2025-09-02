Eliminatórias da Copa 2026: veja os destaques individuais

As Eliminatórias da América do Sul chegam à etapa decisiva neste começo de setembro, com as duas rodadas finais que definirão os últimos classificados para a Copa do Mundo de 2026 e a equipe que irá disputar a repescagem. Será a chance de os jogadores brilharem e disputarem a liderança das estatísticas individuais.

Destaques brasileiros

No Brasil, o meia Raphinha é o grande destaque individual, aparecendo entre os melhores em gols e finalizações. Uma curiosidade: Neymar, mesmo sem defender a Seleção desde 2023, está em terceiro lugar na lista dos assistentes.

Medalhões sul-americanos

Nomes conhecidos do público também brilham individualmente nas Eliminatórias. Na Argentina, Lionel Messi é a referência ofensiva. Na Colômbia, o ataque conta com os gols de Luis Díaz e as assistências de James Rodríguez, ex-São Paulo.

? Estatísticas das Eliminatórias - Copa 2026 (Fonte: SofaScore)

? Artilheiros

?? Luis Díaz (Colômbia) - 7

?? Lionel Messi (Argentina) - 6

?? Miguelito (Bolívia) - 6

?? Raphinha (Brasil) - 5

?? Darwin Núñez (Uruguai) - 5

? Assistências

?? James Rodríguez (Colômbia) - 5

?? Yeferson Soteldo (Venezuela) - 4

?? Maximiliano Araújo (Uruguai) - 4

?? Neymar (Brasil) - 3

?? Lionel Messi (Argentina) - 3

? Participações em gols

?? Lionel Messi (Argentina) - 9

?? Luis Díaz (Colômbia) - 8

?? Raphinha (Brasil) - 7

?? Darwin Núñez (Uruguai) - 7

?? Enner Valencia (Equador) - 7

? Finalizações por jogo

?? Lionel Messi (Argentina) - 3.5

?? Luis Díaz (Colômbia) - 3.3

?? Ramiro Vaca (Bolívia) - 3.2

?? Enner Valencia (Equador) - 2.7

?? Raphinha (Brasil) - 2.6

? Grandes chances criadas

?? James Rodríguez (Colômbia) - 10

?? Lionel Messi (Argentina) - 5

?? Rodrigo De Paul (Argentina) - 5

?? Jhon Arias (Colômbia) - 4

?? Yeferson Soteldo (Venezuela) - 4

? Dribles certos por jogo

?? Luis Díaz (Colômbia) - 2.7 (45%)

?? Lionel Messi (Argentina) - 2.5 (59%)

?? Vinícius Júnior (Brasil) - 2.1 (40%)

?? Julio Enciso (Paraguai) - 1.9 (53%)

?? Maximiliano Araújo (Uruguai) - 1.8 (51%)

?? Desarmes por jogo

?? Manuel Ugarte (Uruguai) - 3.9

?? Andrés Cubas (Paraguai) - 3.8

?? Juan Cáceres (Paraguai) - 3.3

?? Diego Gómez (Paraguai) - 3.1

?? José Martínez (Venezuela) - 2.9

? Defesas por jogo (goleiros)

?? Guillermo Viscarra (Bolívia) - 4.2

?? Pedro Gallese (Peru) - 3.3

?? Brayan Cortés (Chile) - 3.1

?? Rafael Romo (Venezuela) - 2.9

?? Camilo Vargas (Colômbia) - 2.8.