Eliminatórias da Copa 2026: veja os destaques individuais
As Eliminatórias da América do Sul chegam à etapa decisiva neste começo de setembro, com as duas rodadas finais que definirão os últimos classificados para a Copa do Mundo de 2026 e a equipe que irá disputar a repescagem. Será a chance de os jogadores brilharem e disputarem a liderança das estatísticas individuais.
Destaques brasileiros
No Brasil, o meia Raphinha é o grande destaque individual, aparecendo entre os melhores em gols e finalizações. Uma curiosidade: Neymar, mesmo sem defender a Seleção desde 2023, está em terceiro lugar na lista dos assistentes.
Medalhões sul-americanos
Nomes conhecidos do público também brilham individualmente nas Eliminatórias. Na Argentina, Lionel Messi é a referência ofensiva. Na Colômbia, o ataque conta com os gols de Luis Díaz e as assistências de James Rodríguez, ex-São Paulo.
? Estatísticas das Eliminatórias - Copa 2026 (Fonte: SofaScore)
? Artilheiros
?? Luis Díaz (Colômbia) - 7
?? Lionel Messi (Argentina) - 6
?? Miguelito (Bolívia) - 6
?? Raphinha (Brasil) - 5
?? Darwin Núñez (Uruguai) - 5
? Assistências
?? James Rodríguez (Colômbia) - 5
?? Yeferson Soteldo (Venezuela) - 4
?? Maximiliano Araújo (Uruguai) - 4
?? Neymar (Brasil) - 3
?? Lionel Messi (Argentina) - 3
? Participações em gols
?? Lionel Messi (Argentina) - 9
?? Luis Díaz (Colômbia) - 8
?? Raphinha (Brasil) - 7
?? Darwin Núñez (Uruguai) - 7
?? Enner Valencia (Equador) - 7
? Finalizações por jogo
?? Lionel Messi (Argentina) - 3.5
?? Luis Díaz (Colômbia) - 3.3
?? Ramiro Vaca (Bolívia) - 3.2
?? Enner Valencia (Equador) - 2.7
?? Raphinha (Brasil) - 2.6
? Grandes chances criadas
?? James Rodríguez (Colômbia) - 10
?? Lionel Messi (Argentina) - 5
?? Rodrigo De Paul (Argentina) - 5
?? Jhon Arias (Colômbia) - 4
?? Yeferson Soteldo (Venezuela) - 4
? Dribles certos por jogo
?? Luis Díaz (Colômbia) - 2.7 (45%)
?? Lionel Messi (Argentina) - 2.5 (59%)
?? Vinícius Júnior (Brasil) - 2.1 (40%)
?? Julio Enciso (Paraguai) - 1.9 (53%)
?? Maximiliano Araújo (Uruguai) - 1.8 (51%)
?? Desarmes por jogo
?? Manuel Ugarte (Uruguai) - 3.9
?? Andrés Cubas (Paraguai) - 3.8
?? Juan Cáceres (Paraguai) - 3.3
?? Diego Gómez (Paraguai) - 3.1
?? José Martínez (Venezuela) - 2.9
? Defesas por jogo (goleiros)
?? Guillermo Viscarra (Bolívia) - 4.2
?? Pedro Gallese (Peru) - 3.3
?? Brayan Cortés (Chile) - 3.1
?? Rafael Romo (Venezuela) - 2.9
?? Camilo Vargas (Colômbia) - 2.8.