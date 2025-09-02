Dança das cadeiras! Kauê Fernandes ganha novo oponente para o UFC Paris

Ao que tudo indica, o brasileiro Kauê Fernandes vai permanecer no card do UFC Paris, que acontece neste sábado (6), na capital da França. Depois de ver o francês Fares Ziam - seu oponente original - abandonar o compromisso de última hora, por conta da morte de um familiar, o peso-leve (70 kg) carioca ganhou um novo adversário: o inglês Harry Hardwick, o 'Houdini'. A informação foi divulgada em primeira mão pelo perfil 'phre' do 'X' (antigo Twitter).

Com isso, o lutador brasileiro - representante da tradicional academia 'Nova União', a mesma que revelou o Hall da Fama do UFC José Aldo - vai em busca de sua terceira vitória consecutiva na principal liga de MMA do planeta. Após estrear com derrota para Marc Diakiese, em novembro de 2023, por decisão dividida dos juízes, Kauê superou seus dois rivais seguintes: Mohammad Yahya e Guram Kutateladze.

Por sua vez, Harry Hardwick fará seu debute no Ultimate. Contratado de última hora para suprir a vaga deixada por Fares Ziam no card do UFC Paris, 'Houdini' é dono de um cartel de 13 vitórias - sete pela via rápida -, três derrotas e um empate.

Quem é Harry 'Houdini' Hardwick?

Campeão peso-pena (66 kg) do 'Cage Warriors', Hardwick vai lutar na categoria de cima neste sábado. O inglês chega para sua estreia no UFC embalado por uma longa sequência invicta, que já dura nove combates - retrospecto que o levou ao topo do evento europeu.

