Esporte

Cruzeiro oficializa volante Ryan Guilherme e lateral Kauã Moraes

Belo Horizonte

02/09/2025 15h16

O último dia da janela de transferências foi bem aproveitado pelo Cruzeiro. Poucas horas após confirmar o atacante equatoriano Keny Arroyo, nesta terça-feira, a direção do clube mineiro oficializou o volante Ryan Guilherme e o lateral Kauã Moraes para a sequência da temporada.

Ambos chegam ao Cruzeiro com contratos longos. Guilherme assinou até o fim de 2029 enquanto o lateral acertou acordo até agosto de 2030. O meio-campista já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) e, portanto, já pode fazer sua estreia pela nova equipe.

Ryan Guilherme, de 22 anos, chega ao Cruzeiro com contrato definitivo. Ele pertencia ao Fortaleza e estava voltando de empréstimo do União Leira, de Portugal. Fora dos planos do técnico Renato Paiva, ele virou opção para o Cruzeiro por ser investimento de baixo custo. O meio-campista tem passagens por Volta Redonda e Boavista-RJ.

Kauã Moraes, por sua vez, é visto como um investimento do time mineiro a longo prazo. O lateral de 18 anos estava no Athletico-PR, para quem o Cruzeiro pagou a multa rescisória no valor de quase R$ 10 milhões. Moraes foi formado na base do Palmeiras. E deve receber oportunidades assim que retornar o Brasileirão, ao fim da Data Fifa, devido à lesão do titular Fagner.

Mais cedo, nesta terça, o Cruzeiro anunciou o atacante equatoriano Keny Arroyo, de apenas 19 anos. No total, a equipe celeste acumula quatro reforços contratados nesta janela. O primeiro foi o atacante colombiano Luis Sinisterra.

