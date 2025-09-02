Cruzeiro oficializa a contratação do lateral Kauã Moraes, ex-Athletico

O Cruzeiro anunciou a contratação do lateral-direito Kauã Moraes, que estava no Athletico. O vínculo com o jovem de 18 anos é válido até agosto de 2030, e a multa rescisória paga pelo clube mineiro ao Furacão foi de aproximadamente R$ 10 milhões.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Kauã se transferiu para o Athletico no início deste ano para atuar no sub-20, onde marcou três gols em 14 partidas. Em maio, estreou na equipe profissional na derrota para o Vila Nova, pela Série B.

No total, o jogador acumulou 16 jogos pelo time principal, entre Série B e Copa do Brasil, anotando dois gols e uma assistência.

Na Toca da Raposa, Kauã Moraes chega como terceira opção para a lateral direita, ao lado de William e Fagner. Hoje, o Cruzeiro também confirmou as contratações do equatoriano Keny Arroyo e de Ryan Guilherme, ex-Fortaleza.