Cruzeiro confirma contratação do atacante equatoriano Keny Arroyo

02/09/2025 09h31

A diretoria do Cruzeiro confirmou nesta terça-feira a contratação do atacante equatoriano Keny Arroyo. O jogador de apenas 19 anos, que defendia o Besiktas, da Turquia, assinou até o fim de 2029. O time mineiro adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta, que já tem passagem pela seleção do seu país.

"SEJA BEM-VINDO! O jovem atacante equatoriano, que estava no Besiktas-TUR, assinou em definitivo com o Cruzeiro até o fim de 2029!", anunciou o Cruzeiro, pelas redes sociais. O time mineiro deve desembolsar 8 milhões de euros (equivalente a de R$ 50,7 milhões) pelo atleta - 50% dos direitos do atleta pertencem ao Independiente del Valle.

Arroyo iniciou sua carreira justamente na base do Independiente del Valle e foi promovido ao time principal em 2023. No mesmo ano, disputou 38 partidas, marcou quatro gols e deu oito assistências, chamando a atenção do mercado europeu. Negociado com o Besiktas em 2024, acumulou 12 jogos e dois gols na última temporada. Em 2025, participou de apenas duas partidas oficiais pelo clube turco antes de acertar sua ida para o Brasil.

O novo reforço atua preferencialmente pelo lado direito do ataque, com velocidade, drible e boa condução de bola como principais características. Canhoto, ele chega para ampliar as opções de Leonardo Jardim e oferecer alternativas ao setor ofensivo, que busca mais profundidade para manter a regularidade no Brasileirão.

O equatoriano é o segundo reforço do Cruzeiro nesta janela de transferências. O primeiro foi o atacante colombiano Luis Sinisterra. O clube ainda negocia com dois jogadores - o volante Ryan Guilherme e o lateral Kauã Moraes - que podem ser anunciados nesta semana.

