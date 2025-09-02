Topo

Esporte

Cruzeiro anuncia ingressos esgotados para clássico contra o Atlético-MG na Copa do Brasil

02/09/2025 15h15

Nesta terça-feira, o Cruzeiro anunciou que todos os ingressos para o clássico diante do Atlético-MG foram vendidos. A partida, válida pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, acontece na quinta-feira, dia 11 de setembro, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Vantagem do Cruzeiro

O Cabuloso, que venceu a primeira partida por 2 a 0, pode perder por até um gol de diferença que ainda garante a vaga para a semifinal da competição. O Galo sai atrás no placar agregado e precisa de vantagem de três ou mais gols para avançar no tempo regulamentar.

Confiança em alta

Na temporada, o Cruzeiro disputa Copa do Brasil e Brasileirão. No torneio de pontos corridos, é o segundo colocado, com três pontos de diferença para o líder Flamengo, que tem 47. O Cabuloso vive sequência de três jogos sem perder.

Rival em baixa

Sem um novo técnico desde a demissão de Cuca, o Atlético-MG vive situação oposta ao rival. Na competição, não vence há quatro jogos e ocupa o 14º lugar, com 24 pontos. Além do Brasileiro, segue na Copa Sul-Americana, disputando uma vaga na semifinal diante do Bolívar.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

João Pedro vê Maracanã como palco especial e celebra boa fase: 'Começo de uma história linda'

Ivete Sangalo se apresenta no Maracanã antes de Brasil x Chile pelas Eliminatórias

Cruzeiro oficializa volante Ryan Guilherme e lateral Kauã Moraes

Cruzeiro anuncia ingressos esgotados para clássico contra o Atlético-MG na Copa do Brasil

João Pedro vai de anônimo na chegada de Ancelotti a possível 9 da Copa

João Pedro vê maior visibilidade após ida ao Chelsea e volta à Seleção em alta: "Me olham diferente"

Raniele tem lesão na coxa detectada e inicia tratamento no Corinthians

Meia da seleção abandonou camisa por dentro do calção, e mulher não curtiu

Brasil terá João Fonseca e Thiago Wild em duelo com a Grécia na Copa Davis

Santos tenta a contratação por empréstimo de Dória, ex-Botafogo e São Paulo

Jean Lucas agradece e exalta Ceni ao realizar sonho de ir à Seleção: "Me potencializou muito"