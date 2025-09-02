Cruzeiro anuncia ingressos esgotados para clássico contra o Atlético-MG na Copa do Brasil
Nesta terça-feira, o Cruzeiro anunciou que todos os ingressos para o clássico diante do Atlético-MG foram vendidos. A partida, válida pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, acontece na quinta-feira, dia 11 de setembro, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.
Vantagem do Cruzeiro
O Cabuloso, que venceu a primeira partida por 2 a 0, pode perder por até um gol de diferença que ainda garante a vaga para a semifinal da competição. O Galo sai atrás no placar agregado e precisa de vantagem de três ou mais gols para avançar no tempo regulamentar.
Confiança em alta
Na temporada, o Cruzeiro disputa Copa do Brasil e Brasileirão. No torneio de pontos corridos, é o segundo colocado, com três pontos de diferença para o líder Flamengo, que tem 47. O Cabuloso vive sequência de três jogos sem perder.
Rival em baixa
Sem um novo técnico desde a demissão de Cuca, o Atlético-MG vive situação oposta ao rival. Na competição, não vence há quatro jogos e ocupa o 14º lugar, com 24 pontos. Além do Brasileiro, segue na Copa Sul-Americana, disputando uma vaga na semifinal diante do Bolívar.