Topo

Esporte

Cruzeiro anuncia contratação do volante Ryan Guilherme, ex-Fortaleza

02/09/2025 11h17

Nesta terça-feira, o Cruzeiro anunciou a contratação do volante Ryan Guilherme, junto ao Fortaleza. O jogador de 22 anos assinou um contrato de quatro anos e permanece no clube mineiro até o final de 2029.

Ryan Guilherme é a terceira contratação do Cruzeiro nesta janela de transferências, junto com os atacantes Luis Sinisterra e Keny Arroyo, que foi anunciado também nesta terça-feira.

A Raposa pagou cerca de R$ 6,3 milhões ao Fortaleza por 80% dos direitos econômicos do volante, de acordo com a Itatiaia.

Carreira de Ryan Guilherme

Revelado pelo Boavista-RJ, Ryan Guilherme foi contratado pelo Fortaleza em julho de 2021. Em seguida, ainda passou por empréstimos ao Operário-PR e Volta Redonda.

Em julho de 2024, o volante foi emprestado ao Leiria, na Segunda Divisão de Portugal, onde passou a última temporada. Ao todo, foram 29 jogos pelo clube português, um gol marcado e três assistências. No último mês de junho, o jogador retornou ao Fortaleza, mas não entrou em campo.

Calendário do Cruzeiro

Com a pausa para a data-Fifa, o Cruzeiro volta a campo apenas no dia 11 de setembro, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão.

Com a vitória por 2 a 0 no primeiro jogo, na Arena MRV, a equipe do técnico Leonardo Jardim pode perder por até um gol de diferença para garantir vaga na semifinal da competição. Por outro lado, o Galo precisa vencer por três de diferença.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

The Rock chora ao ter filme de ex-campeão do UFC ovacionado no Festival de Veneza; veja

Ex-rival questiona futuro de Patrício Pitbull no UFC: "Não encontrou seu ritmo"

São Paulo não pode contratar Marcos Leonardo? Colunistas esquentam debate

Cruzeiro anuncia contratação do volante Ryan Guilherme, ex-Fortaleza

São Paulo terá dias cheios com jogo da NFL, tênis e festivais de música

Como a 'central de transferências' da CBF atua no fechamento da janela

Athletico-PR homenageia Yago Dora por título mundial de surfe

Campeã olímpica, Imane Khelif apela à CAS contra teste genético para disputar Mundial de Boxe

São Paulo tenta retorno do argentino Rigoni no último dia da janela

Artilheiro, Pablo Vegetti supera 2024 e vive temporada mais goleadora com a camisa do Vasco

Marcos Leonardo e mais: o que pode se desenrolar no último dia da janela de transferências