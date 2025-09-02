Cruzeiro anuncia contratação do volante Ryan Guilherme, ex-Fortaleza

Nesta terça-feira, o Cruzeiro anunciou a contratação do volante Ryan Guilherme, junto ao Fortaleza. O jogador de 22 anos assinou um contrato de quatro anos e permanece no clube mineiro até o final de 2029.

Ryan Guilherme é a terceira contratação do Cruzeiro nesta janela de transferências, junto com os atacantes Luis Sinisterra e Keny Arroyo, que foi anunciado também nesta terça-feira.

A Raposa pagou cerca de R$ 6,3 milhões ao Fortaleza por 80% dos direitos econômicos do volante, de acordo com a Itatiaia.

? SEJA BEM-VINDO, ???? ?????????! O Cruzeiro assinou contrato com o jovem volante até o fim de 2029! ? Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Ryan, Nação Azul! ? pic.twitter.com/qGOdkU88fM ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) September 2, 2025

Carreira de Ryan Guilherme

Revelado pelo Boavista-RJ, Ryan Guilherme foi contratado pelo Fortaleza em julho de 2021. Em seguida, ainda passou por empréstimos ao Operário-PR e Volta Redonda.

Em julho de 2024, o volante foi emprestado ao Leiria, na Segunda Divisão de Portugal, onde passou a última temporada. Ao todo, foram 29 jogos pelo clube português, um gol marcado e três assistências. No último mês de junho, o jogador retornou ao Fortaleza, mas não entrou em campo.

Calendário do Cruzeiro

Com a pausa para a data-Fifa, o Cruzeiro volta a campo apenas no dia 11 de setembro, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão.

Com a vitória por 2 a 0 no primeiro jogo, na Arena MRV, a equipe do técnico Leonardo Jardim pode perder por até um gol de diferença para garantir vaga na semifinal da competição. Por outro lado, o Galo precisa vencer por três de diferença.